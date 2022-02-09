Alarm ertelemeye son! Daha kolay uyanmak için…

Sabahları kolayca uyanmak özellikle kış aylarında oldukça zor olabiliyor. Küçüklükten beri “beş dakika daha” diyerek ertelenen uyanmalar bir süre sonra vücutta alışkanlık haline geliyor. Yetişkin olunca sürekli olarak alarmlar ertelenmeye başlıyor. Oysa ki daha kolay uyanmak için bazı yöntemler uygulanarak geç uyanma sorununu çözmek mümkün.

ERKEN UYANMAMIZI SAĞLAYACAK YÖNTEMLER

UYKUYA GEÇMEDEN ÖNCE YEMEK YEMEYİN!

Uykudan önce yenilen yemekler mideniz tarafından kolayca sindirilemiyor. Kolayca sindirilemeyen yemekler midede ağırlığa neden oluyor. Bu da uykuya dalmanızı zorlaştırarak sabah uyanmanızı etkiliyor.

ODANIZI KARANLIK TUTUN!

Birçok insan gece lambası kullanıyor. Fakat ışıklı odada uyuyan kişi uykusunu tam anlamıyla alamıyor. Bedeninizin yorgunluğunu atmak ve rahatlamak için uyurken odanızın ışığını kapalı tutmanız gerekiyor.

ELEKTRONİK CİHAZLARINIZI YATAKTAN UZAK TUTUN!

Yatağa elektronik cihazla girdiğinizde baş, boyun ve göz bölgenizde ağrıya neden oluyor. Sağlıklı bir uyku için uyumadan en az bir saat önce elektronik cihazlardan uzaklaşmanız gerekiyor. Elektronik cihazlara bakmak yerine kitap okumayı tercih edebilirsiniz.

MUTLAKA ALARM KURUN!

Alarm, günümüzün bize sağladığı en iyi yararlardan biri. Kalkacağınız saat için mutlaka alarm kurmalısınız. Alarmı uyandığınızda hemen kapatamayacağınız, uzak bir yere koyarak yataktan kalkmak için efor sarf edip uyanmanızı hızlandırabilirsiniz.

HER GÜN AYNI SAATTE UYANMAYA ÖZEN GÖSTERİN!

Her gün farklı saatlerde uyanmak, uyku düzeninizi bozabilir. Bu sebeple uyku tam olarak alınamıyor ve erken saatte kalkmak zorlaşıyor. Bunu önlemek adına tatil günlerinizde bile aynı saate alarm kurmanız biyolojik saatinizi alıştıracaktır.



