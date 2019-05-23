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Alaşehir'de belediye başkan yardımcısının darbedilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 12:57 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'da, Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç'u darbeden 2 zanlı tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Yıldız Camisi yakınlarında önceki gün tartıştıkları Koç'u darbettikten sonra kaçan M.C. ve M.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlıların saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.C. ve M.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Sağlık durumu iyi

Öte yandan, saldırıda kolu kırılan ve ameliyat edildiği Alaşehir Devlet Hastanesindeki tedavisi süren Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, hastaneye giderek Koç'u ziyaret etti.

Öküzcüoğlu, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadığını söyledi.

"Demokratik hukuk devletinde şiddetin her türlüsü suçtur ve hangi amaç uğruna yapılırsa yapılsın kabul edilemez." diyen Öküzcüoğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca bu şiddete destek vermek de aynı suça iştirak etmektir. Nitekim zanlılar tutuklanmışlardır. Bu gibi şiddet olaylarının toplumsal birliğimize ve beraberliğimize zarar vermemesi için tüm Alaşehirlileri sükunete davet ediyor, şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu tekrar belirtmek istiyoruz."

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Alaşehir Alaşehir Belediyesi darp hastane

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