Alaşehir'de imam vekili intihar etti

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR, (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, imam vekili Veli K. (23), ruhsatsız av tüfeği ile kendini vurarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Serinyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Alaşehir Müftülüğü’ne bağlı Serinyayla Mahallesi camiinde imam vekilliği yapan Veli K., iddiaya göre camiye ait lojmanda ruhsatsız av tüfeği ile kendini vurdu. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma, eve girdiğinde Veli K.'yi hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Veli K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Veli K.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Veli K.'nın 4 gün önce öğle namazını kıldırdıktan sonra cemaate tayinin Sarıgöl Tırazlar Mahallesi'ne çıktığını söyleyerek vedalaştığı öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

