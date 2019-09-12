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Alaşehir'de öğrenci servisi denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, öğrencilerin taşındığı servisler denetlendi.

Alaşehir'de öğrenci servisi denetimi

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, öğrencilerin taşındığı servisler denetlendi. Denetlenen servislerde olumsuzluğa rastlanılmadı.
Yeni eğitim- öğretim yılının başlamasıyla Manisa ilçeleri arasında en çok taşımalı öğrenciye sahip Alaşehir'de öğrenci servis araçları denetlendi. Alaşehir'de 245 noktadan 245 araçla 4 bin 50 öğrenci okullarına taşınıyor. Alaşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nin ilçenin pek çok noktasında yaptığı denetimlerde; servis araçlarının fiziki durumu, klimaları, yangın tüpleri, ilk yardım çantaları, emniyet kemerleri, araçların kameraları ve Öğrenci Taşıma Yönetmeliği'nde belirtilen gerekli belgelerin olup, olmadığı kontrol edildi. Denetimlere, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Alaşehir Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan da katıldı. Kaymakam Uçgun, servis şoförleri ve öğrenciler ile sohbet etti. Öğrencilere, servis araçlarına biner binmez emniyet kemerlerini takmaları, araç hareket halindeyken, yerlerinden kalkmamaları ve ayakta yolculuk yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Servis şoförlerine de öğrencilerin emniyet kemerlerini takmaları, öğrenci dışında yolcu almamaları ve araçların bakımlarını zamanında yaptırmaları söylendi.
Öğrencilerin sağlıklı olarak okullarına gidip, gelmelerinin kendileri için birinci derecede önemli olduğunu belirten Kaymakam Uçgun, "Okulun içindeki eğitimin kalitesi biraz da buna bağlı. Çocuk, güven içinde, huzurlu olarak okulda geliyorsa eğitimini de aynı şekilde devam ettirir. Araçlarda emniyet kemerleri var; ancak emniyet kemerlerinin olması tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bunun titizlikle kullandırılması lazım. Bütün çocuklarımızın emniyet kemeri takması gerekiyor. Aynı şekilde okul çıkışında da öğrencilerin evlerine güvenli bir şekilde bırakılmalarını sağlamak boynumuzun borcu" dedi.
Kaymakam Uçgun, polis ve jandarmanın servis araçlarına yönelik denitimlerinin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.
Gün boyu yapılan denetimlerde öğrenci servis araçlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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Alaşehir'de öğrenci servisi denetimiAlaşehir'de öğrenci servisi denetimiAlaşehir'de öğrenci servisi denetimiAlaşehir'de öğrenci servisi denetimi

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