HABER

Alaska'da 50 yıl önce yazılmış şişede mektup bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 08:57 | Son Güncelleme

Mektubun 20 Haziran 1969'da Rus subay Anatoly Botsanenko tarafından yazıldığı ortaya çıktı

ANCHORAGE (AA) - ABD'nin Alaska eyaletinde bir Rus deniz subayı tarafından 50 yıl önce yazılmış şişe içinde mektup bulundu.

Shishmaref şehrinde, avda kullanmak için çıra ve odun toplayan Tyler Ivanoff, bir şişe içerisine konulmuş mektup buldu.

Ivanoff, mektubu açtığında yazının Rusça olduğunu ve okuyamadığı için sosyal medya hesabında paylaştığını belirterek, Rusça bilen arkadaşları sayesinde mektubun 20 Haziran 1969'da Rus subay Anatoly Botsanenko tarafından yazıldığını ortaya çıkardıklarını söyledi.

Mektuptan haberdar olan Rus devlet kanalı "Russia-1" mektubun sahibi Botsanenko'ya ulaştı.

Botsanenko'nun, mektubun kendisinin olduğu konusunda şüpheye düştüğü ancak imzasını gördükten sonra inandığı belirtildi.

Mektubu yazdığı tarihte 36 yaşında olan ve Sulak isimli gemide görev yapan Botsanenko'nun, bulan kişinin kendisine cevap yazması için mektubuna adres bilgilerini eklediği aktarıldı.

PARTNERSapık milyarderin hapishane planları ortaya çıktı!Sapık milyarderin hapishane planları ortaya çıktı!
Tatil bitti, trafik başladı... İşte bu sabah İstanbulTatil bitti, trafik başladı... İşte bu sabah İstanbul
Vatandaşlar kullandı, zabıta yeniden kapattıVatandaşlar kullandı, zabıta yeniden kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alaska Rus subay şişede mektup

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Memur zam teklifinde gece yarısı flaş gelişme!

Memur zam teklifinde gece yarısı flaş gelişme!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

16 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Her şey bir anda oldu!

16 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Her şey bir anda oldu!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! 29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

İstanbul’da tatil dönüşü trafik yoğunluğu yeniden başladı

Tatil bitti, trafik başladı... İşte bu sabah İstanbul

Vatandaşlar Eminönü alt geçidini kullanınca zabıta yeniden kapattı

Vatandaşlar kullandı, zabıta yeniden kapattı

Uşak’ta ehliyetsiz sürücü faciası: 2 ölü, 1 yaralı

Uşak’ta ehliyetsiz sürücü faciası: 2 ölü, 1 yaralı

Yargıtay Başkanı Cirit'ten 'adli yıl açılış töreni' eleştirilerine yanıt

Yargıtay Başkanı'ndan 'adli yıl açılışı' eleştirilerine yanıt

1 milyon lira cirosu olan lisede yazın da durmak yok

Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.