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  4. Alay konusu oldular! Hesabı ödemeden kaçan kadınlara şok

Alay konusu oldular! Hesabı ödemeden kaçan kadınlara şok

04.06.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de bir restoranda yemek yedikten sonra hesabı ödemeden kaçan bir grup kadın, arabalarının anahtarlarını masada unutunca tekrar restorana döndü. Ancak geri döndüklerinde pek de hoşlarına gitmeyen bir durumla karşılaştılar. Kadınlar hem kendilerine güldürdü, hem de parayı ödemek zorunda kaldı.

ABD'de hangi restoranda ya da hangi eyalette meydana geldiği belli olmayan olayda evdeki hesabın çarşıya uymadığı bir durum yaşandı.

Bir grup kız arkadaş yemek yedikleri restorandan hesabı ödemeden ayrıldı ancak birkaç dakika sonra tekrar yemek yedikleri yere döndüler.

KARŞILARINDA GARSONU BULDULAR

Araba anahtarlarını masada unutan kadınlar bu kez, onlara faturalarını veren ve ödemelerini isteyen bir garsonla karşı karşıya kaldı.

Çevredekilerin kahkahalarla izledikleri olayda kadınlar, daha sonra faturalarını ödemek için cüzdanlarını çıkarırken görülüyor.

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