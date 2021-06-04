Alay konusu oldular! Hesabı ödemeden kaçan kadınlara şok

ABD'de hangi restoranda ya da hangi eyalette meydana geldiği belli olmayan olayda evdeki hesabın çarşıya uymadığı bir durum yaşandı.

Bir grup kız arkadaş yemek yedikleri restorandan hesabı ödemeden ayrıldı ancak birkaç dakika sonra tekrar yemek yedikleri yere döndüler.

KARŞILARINDA GARSONU BULDULAR

Araba anahtarlarını masada unutan kadınlar bu kez, onlara faturalarını veren ve ödemelerini isteyen bir garsonla karşı karşıya kaldı.

Çevredekilerin kahkahalarla izledikleri olayda kadınlar, daha sonra faturalarını ödemek için cüzdanlarını çıkarırken görülüyor.

