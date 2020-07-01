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  4. Albayrak ailesine sosyal medyada çirkin saldırı olayında flaş gelişme! Yeni gözaltılar var

Albayrak ailesine sosyal medyada çirkin saldırı olayında flaş gelişme! Yeni gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 14:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle 11 kişi gözaltına alındı.

Albayrak ailesine sosyal medyada çirkin saldırı olayında flaş gelişme! Yeni gözaltılar var

Emniyet Genel Müdürlüğü'ünden yapılan son dakika açıklamasında "Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan 11 kişi gözaltına alındı." denildi.

(AA)

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