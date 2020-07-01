Albayrak ailesine sosyal medyada çirkin saldırı olayında flaş gelişme! Yeni gözaltılar var

Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'\u00fcnden yap\u0131lan son dakika a\u00e7\u0131klamas\u0131nda "Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Albayrak'\u0131n \u015fahs\u0131na ve ailesine y\u00f6nelik hakaret i\u00e7erikli payla\u015f\u0131m yapan 11 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131." denildi.\n(AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130e-D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm \u0130novasyonlar\u0131nda Lider QNB Finansbank!Selvi K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonuHafta sonu soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 var m\u0131?