Albayrak Endonezyalı afetzedelere gıda paketi dağıttı

PALU (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Endonezya halkı, devleti, bu felaketten, krizden ve sıkıntıdan en kısa sürede daha da güçlenerek çıkacaktır. Biz de elimizden geldiğince maddi ve manevi, dualarımızla Türkiye olarak yanlarında olmak istediğimizi göstermek için buraya geldik." dedi.

G20 toplantılarına katılmak için Endonezya'ya gelen Albayrak, Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinden etkilenen afetzedelere yönelik yardım faaliyetlerinde bulunan Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı ekiplerini ziyaret etti.

Palu kentinin Lolu Mahallesi'ndeki afetzedelerle görüşen Albayrak, Türk Kızılayı tarafından hazırlanan paketleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Albayrak'a ziyaret sırasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Cakarta Büyükelçiliği Müsteşarı Burak Ali Karacan, AFAD, Türk Kızılay ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı temsilcileri eşlik etti.

Albayrak, Endonezyalı afetzedelere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 81 milyon Türk vatandaşının destek, dua ve selamlarını iletti.