HABER

Albayrak, Kushner ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 20:56 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "ABD Başkanı Trump'ın Kıdemli Danışmanı Jared Kushner ile baş başa görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş birliğini artırmaya yönelik adımları görüştük"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner ile yaptığı görüşmede, ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğini artırmaya yönelik adımları istişare ettiklerini bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kushner ile gerçekleştirdiği görüşmeye katıldığını belirtti.

Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünün ardından Jared Kushner ile baş başa yaptıkları toplantıda ise ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğini artırmaya yönelik adımları görüştüklerini ifade etti.

Sadece bekar kadınların anlayabileceği 10 durum!Sadece bekar kadınların anlayabileceği 10 durum!
Soyer, tekerlekli sandalye ile Kemeraltı’nı gezecekSoyer, tekerlekli sandalye ile Kemeraltı’nı gezecek
YSK, DP Bodrum Belediye Başkan adayı Kaynar'ın itirazını kabul ettiYSK, DP Bodrum Belediye Başkan adayı Kaynar'ın itirazını kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Jared Kushner

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziosmanpaşa'da yasa dışı bahis oynatanlar çatıştı

Film sahnelerini aratmayan görüntüler! Bahisçiler çatıştı

Meteoroloji'den Erzurum'a kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı! Saat verdiler

Eski Yargıtay üyesi Oktay Acu'ya 13 yıl 6 ay hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Oktay Acu'ya 13 yıl 6 ay hapis cezası

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.