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  4. Aldatan kişiyi bu detaylar ele veriyor! İşte ihaneti ortaya çıkaracak yöntemler

Aldatan kişiyi bu detaylar ele veriyor! İşte ihaneti ortaya çıkaracak yöntemler

24.09.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Partnerinizin sizi aldattığını mı düşünüyorsunuz? Şüpheleriniz olsa da böyle bir durumu ispat etmek pek de kolay bir iş değil. Yine de şüphelerinizin doğru olup olmadığını anlamanızı sağlayacak birkaç ipucu var. Peki bu ipuçları neler? Aldatan kişiyi ele veren davranışlara gelin, birlikte bakalım.

Aldatan kişiyi bu detaylar ele veriyor! İşte ihaneti ortaya çıkaracak yöntemler

Aldatıldığınızı düşünüyorsanız elbette ki gerçekleri öğrenmek sizin de hakkınız. Yapılan araştırmalar aldatan kişinin bazı davranışlarla kendini belli ettiğini gösteriyor. Bu şekilde davranan herkes partnerini aldatıyor demek doğru olmaz. Ama bu ipuçları yine de önemli! İşte partnerinizin sizi aldatıyor olabileceğini gösteren 8 işaret...

DEĞİŞEN ALIŞKANLIKLAR

Partneriniz başını telefondan kaldırmıyorsa, sabahları her zamankinden daha erken ya da geç kalkıyorsa, spor yapmaya başlamışsa, yemek alışkanlığı değişmişse... Aniden değişen alışkanlıklar partnerinizin hayatında başka biri olduğunu gösteriyor olabilir. Ama sadece hayatına biraz fark katmaya çalışıyor da olabilir!

EVDEN ERKEN ÇIKIP GEÇ DÖNMEK

Partnerinizin evde geçirdiği vakit gitgide azalıyorsa bu durum sizi aldattığını gösteriyor olabilir. Aynı şekilde sizinle geçirdiği vakitlerde de bir azalma varsa bu durum oldukça şüpheli... Ancak unutmayın ki, bu durumun farklı sebepleri de olabilir.

SIKLAŞAN İŞ SEYAHATLERİ

Son zamanlarda daha önce olmadığı kadar sık seyahate çıkmaya başladıysa veya seyahat süreleri uzadıysa bu da şüpheli bir durum olabilir. Fakat bu durum değişen iş yoğunluğundan da kaynaklanabilir.

AİLE TOPLANTILARINDAN KAÇMA

Eğer partneriniz sizi aldatıyorsa her fırsatı değerlendirmeye çalışıp ortamdan kaçmak ister. Bu nedenle daha önce yapılan aile toplantılarına katılırken artık bir şekilde bahane bulup sıvışmanın yoluna bakar.

AÇIKLANAMAYAN MASRAF ARTIŞI

Çok fazla para harcaması da oldukça şüphe uyandırıcı bir durum. Ama daha da şüphe uyandıran şey bu paraların nereye gittiğini bir türlü açıklayamıyor olması muhtemelen!

GİZLİ SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Eklenen yeni şifreler ve telefonda her zamankinden daha fazla vakit geçirmek... Partnerinizin sizi aldattığını ispatlamanın en kolay yolu onun telefonundan geçiyor. Eğer sizin haberinizin olmadığı yeni hesaplar açmışsa, bu durum sizden bir şeyler saklamaya çalıştığını gösterir.

DAHA AZ SEKS

Partnerinizle sağlıklı ve heyecanlı bir yatak odası hayatınız olabilir. Fakat bu durum değiştiyse ve partneriniz artık daha isteksizse bu durumun sebebi üçüncü bir kişi olabilir.

FİZİKSEL GÖRÜNÜME DAHA ÇOK ÖNEM VERMEK

Son zamanlarda kişisel bakımına daha fazla özen gösteriyorsa kendisini başkasına beğendirmeye çalışıyor olabilir!

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Anahtar Kelimeler:
Aldatma
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