Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in kızı Alize güzelliğiyle büyüledi! ''Annesinin kopyası''

Usta isimleri bir ara getiren, Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin performansı ile büyük beğeni topluyor. Sezonun en iddialı yapımlarından biri sayılan "Aldatmak" dizisinde başrol olan Vahide Perçin'in özel hayatı da merak ediliyor.

Kendisi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile 1991 yılında evlenen Vahide Perçin 2013 yılında boşandı. Ünlü çiftin bu evlilikten Alize ismini verdikleri bir kızı oldu.

Şimdilerde 29 yaşında olan Alize Gördüm, annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.

Alize Gördüm; Kalbim Ege'de Kaldı, İzmir Çetesi, Beyaz Karanfil, Zeytin Tepesi, Beni Böyle Sev gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mustafa'nın kızı Nergisşah'a hayat veren Alize Gördüm, annesiyle aynı dizide rol almıştı.

Alize Gördüm, kısa bir süre önce Psikoloji bölümünden mezun olmuştu. Bale de yapan Alize Gördüm "10 parmağında 10 marifet var" dedirtti. Duru güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim sosyal medyada annesine benzetildi.

Alize Gördüm'ün fotoğraflarının altına; ''Aynı annesi'', ''Annesinin kopyası'' gibi yorumlar yapıldı.



