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Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in kızı Alize güzelliğiyle büyüledi! ''Annesinin kopyası''

11.07.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta hayat verdiği Güzide karakteriyle büyük beğeni toplayan Vahide Perçin başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor. Özel hayatı da merak edilen ünlü oyuncunun Altan Gördüm ile evliliğinden bir kızı var. Vahide Perçin'in kızı Alize'yi görenler çok şaşırıyor. Duru güzelliğiyle beğeni toplayan Alize Gördüm annesine benzetiliyor.

Usta isimleri bir ara getiren, Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin performansı ile büyük beğeni topluyor. Sezonun en iddialı yapımlarından biri sayılan "Aldatmak" dizisinde başrol olan Vahide Perçin'in özel hayatı da merak ediliyor.

Kendisi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile 1991 yılında evlenen Vahide Perçin 2013 yılında boşandı. Ünlü çiftin bu evlilikten Alize ismini verdikleri bir kızı oldu.

Vahide Perçin 2

Şimdilerde 29 yaşında olan Alize Gördüm, annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.

Alize Gördüm annesi

Alize Gördüm; Kalbim Ege'de Kaldı, İzmir Çetesi, Beyaz Karanfil, Zeytin Tepesi, Beni Böyle Sev gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Alize Gördüm 10

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mustafa'nın kızı Nergisşah'a hayat veren Alize Gördüm, annesiyle aynı dizide rol almıştı.

Alize Gördüm 9

Alize Gördüm, kısa bir süre önce Psikoloji bölümünden mezun olmuştu. Bale de yapan Alize Gördüm "10 parmağında 10 marifet var" dedirtti. Duru güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim sosyal medyada annesine benzetildi.

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Alize Gördüm'ün fotoğraflarının altına; ''Aynı annesi'', ''Annesinin kopyası'' gibi yorumlar yapıldı.

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