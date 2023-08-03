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Aldığı araçla ilgili gerçeği öğrenince şoka uğramış, adeta gördüğü rüyayı yaşamıştı! Davayı kazanınca bakın ne yaptı...

03.08.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da geçen sene otomobil pazarından ikinci el araç alan Talip Çetin, iddiasına göre satıcıdan güneş yanıklarından dolayı komple boyalı olmak kaydıyla aldığı aracıyla ilgili şoke eden gerçeği, gördüğü rüyaların ardından yaptırdığı ekspertiz raporuyla öğrendi. Soluğu savcılıkta alıp satıcıyı mahkemeye veren Çetin, davayı kazandı. Çetin, davayı kazanınca aracıyla gezerken mutluluktan bakın ne yaptı...

Aldığı araçla ilgili gerçeği öğrenince şoka uğramış, adeta gördüğü rüyayı yaşamıştı! Davayı kazanınca bakın ne yaptı...

Bursa'da yaşayan Talip Çetin, geçtiğimiz sene Nisan ayında araç almaya karar verdi. Bunun üzerine oto pazarına giden Çetin, 2010 model bir araç beğendi ve araç sahibinden otomobil hakkında bilgi almak istedi. Çetin'in iddiasına göre araç sahibi B.U. kendisine 2 yıl önce aldığı ekspertiz raporunu gösterdi ve aracın 1 parça değişeni, güneş yanığı olduğu için de aracı komple boyattığını söyledi. Bunun üzerine Çetin, araç satıcısıyla 102 bin 500 liraya el sıkıştı.

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Satın alma işleminden sonra rüyasında aracın tavanının ekleme olduğunu ve kendisiyle dalga geçildiğini gören Çetin, soluğu otomobil ekspertizinin yanında aldı. Otomobilin 6 parça değişeni ve tavanın başka bir araçtan ekleme yapıldığını öğrenen Çetin, büyük bir şok yaşadı.

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"BANA EKSPERTİZ RAPORUNU GÖSTERDİ"

Talip Çetin, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Ben 2 hafta önce 2010 model olan aracı oto pazarından satıcının sözüne güvenerek aldım. Bu aracın sahibi bana ekspertiz raporlarını gösterdi ve sadece değişenin sağ arka kapı olduğunu söyledi. Daha sonra test sürüşü gerçekleştirdik. Her şey hoşumuza gidince 102 bin 500 liraya anlaştık."

GÖRDÜĞÜ KABUSU YAŞADI

Rüyasında kendisiyle dalga geçtiklerini iddia eden Çetin, "Normalde 2010 model bir aracın herhangi bir kapısı açık olduğunda ikaz lambası yanar fakat benim aracım ön kapılar açıkken bu ikazı vermiyor. 2 gündür üst üste rüyalarımda sürekli benimle, 'Nasıl? Parçaları güzel ekledik mi?' gibi cümlelerle dalga geçildiğini gördüm. Ben de bunun üzerine aracımı bugün ekspertize getirdim. Aracın değişmeyen tek parçası sahibiymiş" diye konuştu.

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Telefonla B.U.'yu arayan Talip Çetin, ikinci şoku da aldığı cevap karşısında yaşadı. Öyle bir kazayı yapmadığını belirten B.U., '10 gün önce aldığın arabayı o hale senin getirmediğin ne malum' deyince Çetin'in dünyası başına yıkılmıştı.

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SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI, SATICIYI MAHKEMEYE VERDİ! DAVAYI KAZANINCA İSE...

Olayla ilgili soluğu savcılıkta alan Çetin, satıcıyı mahkemeye verdi. Hakim karşısına çıkan B.U.’nun aracın geçen seneki değer kaybı olan 34 bin lirayı Çetin’e ödemesine karar verildi. Davayı kazanan Talip Çetin ise mutluluktan şarkı söyledi.

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Öte yandan Çetin, yetkililere teşekkür etmeyi de eksik etmedi.

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(İHA)

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Bursa Otomobil

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