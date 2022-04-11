HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rüya gerçek oldu! Ekspertiz raporuyla hayatının şokunu yaşadı

Rüya gerçek oldu! Ekspertiz raporuyla hayatının şokunu yaşadı

11.04.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yaşayan Talip Çetin'in rüyası gerçek oldu. Talip Çetin, satıcıdan güneş yanıklarından dolayı komple boyalı olmak kaydıyla aldığı aracın ağır hasar kayıtlı olduğunu gördüğü rüyaların ardından yaptırdığı ekspertiz raporuyla hayatının şokunu yaşadı. Dolandırıldığını anlayan Çetin, "Rüyamda arabayı aldığım kişilerin benimle dalga geçtiklerini görüyordum rüyalarım maalesef doğru çıktı" dedi.

Rüya gerçek oldu! Ekspertiz raporuyla hayatının şokunu yaşadı

Bursa'da ikinci el otomobil alan bir kişi gördüğü rüya sonrası yaptırdığı ekspertiz raporuyla hayatının şokunu yaşadı. Aldığı aracın ağır hasar kayıtlı olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşan Talip Çetin, "Rüyamda arabayı aldığım kişilerin benimle dalga geçtiklerini görüyordum rüyalarım maalesef doğru çıktı" diye konuştu.

bursa5

RÜYASINDA GÖRDÜ, SOLUĞU EKSPERTİZİN YANINDA ALDI

Bursa'da yaşayan Talip Çetin, kısa bir süre öne araç almaya karar verdi. Bunun üzerine Nilüfer Oto Pazarı'na giden Çetin, 2010 model bir araç beğendi ve araç sahibinden otomobil hakkında bilgi almak istedi. Çetin'in iddiasına göre araç sahibi B.U. kendisine 2 yıl önce aldığı ekspertiz raporunu gösterdi ve aracın 1 parça değişeni, güneş yanığı olduğu için de aracı komple boyattığını söyledi. Bunun üzerine Çetin, araç satıcısıyla 102 bin 500 liraya el sıkıştı. Satın alma işleminden sonra rüyasında aracın tavanının ekleme olduğunu ve kendisiyle dalga geçildiğini gören Çetin, soluğu otomobil ekspertizinin yanında aldı. Otomobilin 6 parça değişeni ve tavanın başka bir araçtan ekleme yapıldığını öğrenen Çetin, büyük bir şok yaşadı.

bursa3

230 bin TL'ye otomobil aldı! Gelen telefonla şoke oldu230 bin TL'ye otomobil aldı! Gelen telefonla şoke oldu

"SÖZÜNE GÜVENEREK ALDIM"

Talip Çetin, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben 2 hafta önce 2010 model olan aracı Nilüfer Oto Pazarı'ndan satıcının sözüne güvenerek aldım. Bu aracın sahibi bana ekspertiz raporlarını gösterdi ve sadece değişenin sağ arka kapı olduğunu söyledi. Daha sonra test sürüşü gerçekleştirdik. Her şey hoşumuza gidince 102 bin 500 liraya anlaştık."

bursa4

"ARACIN DEĞİŞMEYEN TEK PARÇASI SAHİBİYMİŞ"

Rüyasında kendisiyle dalga geçtiklerini iddia eden Çetin, "Normalde 2010 model bir aracın herhangi bir kapısı açık olduğunda ikaz lambası yanar fakat benim aracım ön kapılar açıkken bu ikazı vermiyor. 2 gündür üst üste rüyalarımda sürekli benimle, nasıl, parçaları güzel ekledik mi gibi cümlelerle dalga geçildiğini gördüm. Ben de bunun üzerine aracımı bugün ekspertize getirdim. Aracın değişmeyen tek parçası sahibiymiş" diye konuştu.

İKİNCİ ŞOKU YAŞADI

Telefonla B.U.'yu arayan Talip Çetin, ikinci şoku da aldığı cevap karşısında aldı. Öyle bir kazayı yapmadığını belirten B.U., '10 gün önce aldığın arabayı o hale senin getirmediğin ne malum' deyince Çetin'in dünyası başına yıkıldı.

Çetin, konuyla ilgili yasal takibi başlatacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yavru köpek derisi yüzülmüş halde bulundu! Yanından ayrılmadılarYavru köpek derisi yüzülmüş halde bulundu! Yanından ayrılmadılar
Ümit Özdağ'dan yeni Mansur Yavaş çıkışı! 'Aday olmazsa...'Ümit Özdağ'dan yeni Mansur Yavaş çıkışı! 'Aday olmazsa...'
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih!Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih!
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş’tan Mansur Yavaş açıklaması!

Selahattin Demirtaş’tan Mansur Yavaş açıklaması!

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

Aylık ne kadar harcama yaptığını açıkladı! Şoke etti

Aylık ne kadar harcama yaptığını açıkladı! Şoke etti

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı! Çok sayıda il için sarı alarm

Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı! Çok sayıda il için sarı alarm

İstanbul'da Pakistanlı sapık! Kadınların görüntülerini çekip...

İstanbul'da Pakistanlı sapık! Kadınların görüntülerini çekip...

İlginizi Çekebilir

Diri diri gömüldüğü mezardan kazıya kazıya çıkmıştı!

Diri diri gömüldüğü mezardan kazıya kazıya çıkmıştı!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

'İnanamıyorum' notuyla kocasını paylaştı

'İnanamıyorum' notuyla kocasını paylaştı

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.