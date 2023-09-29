Aldığı ikinci el çantanın içinden üzerinde harflerin yazılı olduğu bir taş çıktı! Sosyal medyada gündem yarattı... "Bu ne büyü mü?"

İkinci el çanta satın aldıktan sonra içini kontrol ettiğinde üzerinde yazıların bulunduğu bir taş çıktığını dile getiren kadının paylaşımı kısa sürede TikTok'ta viral olmayı başardı. İlk başta taşın üzerindeki yazıların Latince harflerden oluşmadığını fark edince büyü olduğunu düşünen kadın ne yazdığını öğrenmek için internette çeviri yapmaya karar verdi. Ancak ilk çevirisiyle taşı ters çevirip yaptığı çevirinin birbirinden farklı olduğunu gören kadın sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımın sonrasında kullanıcılar gönderiyi adeta yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu ne büyü mü?" yorumunu yaparken diğer bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Abla yanlış bilmiyorsam 'chintamani stone' diye geçiyor.

Üstüne güzel dilekler yazılıyor" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bundan 10-15 yıl önce dilek tohumu olarak satılıyordu" dedi.