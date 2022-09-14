Aldığı internet hızından memnun olmayanlar için VDSL modem çeşitleri

VDSL, ADSL'e nazaran daha geniş ve hızlı internet sağlayan bir altyapı hizmeti. Mevcut bakır kablolarla verilen hizmetten maksimum performans almak istiyorsanız bu hizmete uygun kaliteli modemlerden birini edinmelisiniz. Aksi takdirde internete ödediğiniz paranın karşılığını alamayabilirsiniz. Eğer internet hızınızı maksimum seviyeye çıkarmak istiyorsanız gelin, en iyi VDSL modem çeşitlerini birlikte inceleyelim.

1. İşi uzmanına bırakın: TP-Link Archer VR2100 AC2100 MU-MIMO VDSL/ADSL Modem Router

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Her an sorunsuz bir şekilde internete bağlanabilmeniz için tasarlanan TP-Link Archer VR2100 AC2100 MU-MIMO VDSL/ADSL Modem Router hem ethernet WAN hem fiber kablolu bağlantıyı destekleyen yenilikçi ve hızlı bir modem. İnternet kesilse dahi USB girişine bir 3/4G adaptör bağlandığı takdirde sizi online tutan bu cihaz, aynı zamanda dört farklı cihaza kusursuz bir şekilde kablolu bağlantı hizmeti sunabilir. Yıldırım hızında kablolu bağlantı hizmeti veren ürün, modemi evinde kendisi kurmayı planlayanlar için sezgisel bir mobil arayüz ile kolay kurulum olanağı sağlar.

2. İnternetinizin bu kadar hızlı olduğuna inanamayacaksınız: Tenda V12 AC1200 Mbps Dual Band Kablosuz VDSL/ADSL Modem Router

Dört ethernet çıkışı ile kablolu olarak dört cihazı aynı anda destekleyebilen Tenda V12 AC1200 Mbps Dual Band Kablosuz VDSL/ADSL Modem Router, üstün teknolojisi sayesinde internet bağlantınızdan maksimum verim almanızı sağlar. Tümleşik dört adet anteni bulunan cihaz, kablolu internette yüksek performans sağladığı gibi kablosuz bağlantıda da en verimli ve hızlı ağı kurmanıza imkân tanır. Firewall özelliği ile evde güvenli bir internet ortamı oluşmasına da katkıda bulunur. Size de hızlı ve güvenli internetin keyfini çıkarmak kalır!

3. Uygun fiyata maksimum performans: TP-Link TD-W9960 N300 Mbps Fiber/VDSL/ADSL Modem Router

TP-Link TD-W9960 N300 Mbps Fiber/VDSL/ADSL Modem Router; üzerinde yer alan DSL bağlantı noktaları ADSL, ADSL2, ADSL2+ ve VDSL bağlantı standartları ile uyumlu olarak çalışır. Güçlü Tether uygulaması ve kolay kullanımlı web arayüzü ile birkaç dakika içinde kullanıma hazır hâle gelen cihaz, aynı zamanda nispeten makul fiyatıyla kullanıcıların ilk tercihleri arasında yer alır. Güçlü haricî anteni ile her yönde uzak mesafelere ulaşabilir ve geniş bir kablosuz kapsama alanı sağlar. Her türlü kablolu ve kablosuz cihazla uyumlu olarak çalışır.

4. Tüm kontrol sizde: ASUS DSL-N16 Ebeveyn Kontrol Destekli VPN-ADSL-VDSL-FiBER-Modem Router

2 Dbi anten gücü ile yüksek performanslı kablosuz ağ oluşturmanızı sağlayan ASUS DSL-N16 Ebeveyn Kontrol Destekli VPN-ADSL-VDSL-FiBER-Modem Router, aynı zamanda kontrolün de sizde olmasına olanak tanır. Ürünün ebeveyn kontrol desteği özelliği ile direkt mobil uygulama üzerinden modeme bağlı olan bilgisayar veya mobil cihazları kontrol edebilir, çocuklarınızın internet kullanım sürelerini kısıtlayabilirsiniz. Üstelik girecekleri içerikleri de kontrol altında tutarak aileniz için güvenli bir internet ortamı oluşturabilirsiniz. Firewall özelliği ile bilgisayarınızı da koruma altına alan ürünün tek eksiği, USB özelliğinin bulunmaması.

5. VDSL hizmetinden sonuna kadar faydalanın: Tenda V300 4Port Kablosuz 300Mbps VDSL2 / ADSL2 /3G Backup Modem

Tenda V300 4Port Kablosuz 300Mbps VDSL2 / ADSL2 /3G Backup Modem, standart bir modemden beklenen bütün özelliklere sahip. Dört adet LAN portu sayesinde hızlı ve güvenli bir internet ağı oluşturmanıza imkân sağlayan cihaz, kablosuz olarak 2.4 Ghz hızında geniş mesafeli bir ağ oluşturabilir. Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, tablet ve oyun konsolları ile uyumlu olarak çalışan ürün; USB bağlantı noktası teknolojisine de sahip. Wi-Fi üzerinden saniyede 300 megabit hıza ulaşabilen cihaz sayesinde artık yavaş internet tarihe karışabilir.

6. Geniş ve güçlü kablosuz bağlantı isteyenlere: Keenetic Extra DSL AC1200 VDSL2/ADSL2+ Fiber Mesh WiFi Modem Router

Üzerinde yer alan tümleşik dört adet anten sayesinde geniş ve güçlü bir kablosuz ağ oluşturan Keenetic Extra DSL AC1200 VDSL2/ADSL2+ Fiber Mesh WiFi Modem Router, internetin evin her noktasına ulaşmasını sağlar. Hem 2.4 Ghz hem 5 Ghz hızında kablosuz internet desteği sağlayabilen cihaz, kablolu bağlantıda 1200 Mbps hıza kadar ulaşabilir. 3G ve 4G desteği sayesinde internet kesildiği anda USB girişine bir GSM adaptörü bağlayarak tekrar online olabilirsiniz. Siber tehditlere karşı koruma sunan ürün ile güvenle internete bağlanabilirsiniz.

7. VDSL'i evin her noktasında kullanmak için: Zyxel Kablosuz N VDSL2 USB'li Birleşik WAN Ağ Geçidi

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Dört portlu ve 300 Mbps kablosuz ağ hızı sunan Zyxel Kablosuz N VDSL2 USB'li Birleşik WAN Ağ Geçidi; ADSL, ADSL2+ ve VDSL2 bant genişliklerini destekleyerek internetinizden maksimum performans almanızı sağlar. Kullandığı VDSL internet hizmetinden memnun olmayan ve aynı zamanda Wi-Fi ağını genişletmek isteyenler için her iki problemi de sonlandırabilir. Üzerinde yer alan güçlü antenleri sayesinde 2x5 dBi gücünde kablosuz ağ oluşturarak VDSL'den sağladığı interneti evin her noktasına en iyi şekilde ulaştırır. 3G uyumlu cihazı çok seveceğinize eminiz!