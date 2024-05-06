HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yapay zekâ hiç bu kadar çarpıcı olmamıştı: Tamamen yapay zekâ görüntüleriyle üretilmiş en uzun klip yayınlandı!

Yapay zekâ hiç bu kadar çarpıcı olmamıştı: Tamamen yapay zekâ görüntüleriyle üretilmiş en uzun klip yayınlandı!

06.05.2024 17:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağımsız sanatçı Washed Out'un yeni müzik videosu tamamen yapay zekâ görüntüleriyle üretildi. Video, tamamen yapay zekâ tarafından oluşturulan en uzun video klip olarak kayıtlara geçti. Klibin arkasından ise OpenAI'nın metinden video oluşturan yapay zekkâ modeli Sora'nın ismi çıktı.

Yapay zekâ hiç bu kadar çarpıcı olmamıştı: Tamamen yapay zekâ görüntüleriyle üretilmiş en uzun klip yayınlandı!

NBC News'te yer alan habere göre, bağımsız sanatçı Washed Out, OpenAI'ın metinden video oluşturan yapay zekâ modeli Sora ile şu ana kadarki en uzun yapay zekâ müzik videosu "The Hardest Part"ı paylaştı.

Videoda bir çiftin lise çağından başlayarak yetişkinlik dönemine kadarki yaşamları 4 dakikalık bir video ile izleyicilere sunuluyor. Videoda çiftin öğrencilik, evlilik ve ölümünü imgeleyen sekanslar hızlı kamera geçişleri ile yer alıyor.

İşte o klip:

Klibi yapay zekâ aracılığıyla oluşturan yönetmen Paul Trillio, haberde yer alan değerlendirmesinde, "Sora, bir kamerayla çekilemeyecek, 3D olarak animasyonlaştırılamayacak bir şey sunuyor. Yapay zekânın gerçeküstü ve halüsinatif yönleri, hayal bile edemeyeceğiniz yeni fikirleri keşfetmenizi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

ALTMAN, SORA İÇİN HOLLYWOOD İLE GÖRÜŞÜYOR

Halka henüz sunulmayan Sora, bir metin kutusuna yazılan fikirlere dayanarak bir dakikaya kadar uzunlukta videolar üretebiliyor. Düzenlenmiş olarak bir araya getirilen klipler, uzun projeler oluşturmak için de kullanılabiliyor.

Bu videoların hiçbiri gerçek değil! Bu videoların hiçbiri gerçek değil!

San Francisco merkezli teknoloji şirketi OpenAl, Sora'yı geçen şubat ayında tanıtmıştı. Salt metinlerden gerçekçi videolar üreten Sora, etik sorunlar nedeniyle henüz son kullanıcıya açılmadı.

altman
OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman

Sora, dünya film endüstrisinde önemli bir yere sahip olan Hollywood'un da ilgisini çekti. OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, sektör paydaşlarıyla "tanıtım görüşmeleri" yapıyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli muharip uçak KAAN ikinci kez gökyüzü ile buluştu! 14 dakika havada kaldıMilli muharip uçak KAAN ikinci kez gökyüzü ile buluştu! 14 dakika havada kaldı
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Mağdur sayısı ve istenen ceza yükseldi! Dikkat çeken 'kar payı' detayıSeçil Erzan davasında yeni gelişme: Mağdur sayısı ve istenen ceza yükseldi! Dikkat çeken 'kar payı' detayı
16 terörist hava harekatıyla öldürüldü16 terörist hava harekatıyla öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka klip sora
En Çok Okunan Haberler
CHP'den ses getirecek yeni asgari ücret önerisi! '3 ayda bir zam' istedi, 'eğer yapılamıyorsa' diyerek alternatifini açıkladı

CHP'den ses getirecek yeni asgari ücret önerisi! '3 ayda bir zam' istedi, 'eğer yapılamıyorsa' diyerek alternatifini açıkladı

''5 aydır kaşar ekmek yiyoruz'' diyen Hatayspor'a haciz davası açtılar

''5 aydır kaşar ekmek yiyoruz'' diyen Hatayspor'a haciz davası açtılar

'Önlem alınmazsa 3 yıl sonra para etmeyecek' deyip uyardılar!

'Önlem alınmazsa 3 yıl sonra para etmeyecek' deyip uyardılar!

70 yaşındaki adam genç kızların uygunsuz fotoğraflarını çekti! Mahkeme serbest bıraktı

70 yaşındaki adam genç kızların uygunsuz fotoğraflarını çekti! Mahkeme serbest bıraktı

Belediye başkanı yeğenini şirkete yönetici olarak atadı! Sosyal medya hamlesi gecikmedi

Belediye başkanı yeğenini şirkete yönetici olarak atadı! Sosyal medya hamlesi gecikmedi

Özel, Sinan Ateş'in eşi ile görüştü! Dikkat çeken iddianame tepkisi

Özel, Sinan Ateş'in eşi ile görüştü! Dikkat çeken iddianame tepkisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.