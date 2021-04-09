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  4. Aldığı kıyafetin içinden takma diş çıktı! ''Kaybeden varsa beni bulsun''

Aldığı kıyafetin içinden takma diş çıktı! ''Kaybeden varsa beni bulsun''

09.04.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Britanya'daki bir süpermarket zincirinden mont satın alan kadın mağazadan çıktığında montu üzerine giydi. Ancak elini cebine attığında şaşkına çeviren durumla karşı karşıya kaldı. Melissa Hopkins, ''Takma dişini kaybeden var mı?'' notu düşerek yaşadığı durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Aldığı kıyafetin içinden takma diş çıktı! ''Kaybeden varsa beni bulsun''

Büyük Britanya'da yer alan ASDA adındaki bir süpermarket zincirinden mont alan Melissa Hopkins adındaki kadın, ''Bu kaç kişinin başına gelir ki?'' diyerek yaşadığını durumu paylaştı.

Ceketi deneyen ilk kişi olmadığını yaptığı paylaşımla gösteren Melissa, montun cebinde takma diş buldu. Şimdi buradan sesleniyorum diyen genç kadın, ''Alt dişlerini kaybeden varsa benimle iletişime geçsin'' dedi.

''AĞZINDA BOŞLUK HİSSEDEN VARSA GELSİN''

Market görevlisi de, ''Fiyatlarımızın dudak uçuklattığını biliyoruz ama bunu asla beklemiyorduk'' derken söz konusu dişlerin Melissa Hopkins tarafından kendilerine teslim edildiğini, ağzında boşluk hisseden müşterinin kendilerine başvurmasını istedi.

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