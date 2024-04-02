Alerji testi nedir? Alerji testi nasıl yapılır, ne kadar sürer?

Alerji hayat kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir ve günlük aktiviteleri sınırlayabilir. Örneğin, polen alerjisi olan biri bahar aylarında dışarıda vakit geçirmekte zorlanabilir veya ev tozu alerjisi olan biri evde rahatlamakta güçlük çekebilir. Ayrıca, gıda alerjisi olan birinin restoranlarda yemek seçeneklerini kısıtlanabilir ve sosyal etkileşimleri olumsuz yönde etkileyebilir.

Alerji testi nedir?

Alerji testi bir kişinin hangi maddelere karşı alerjisi olduğunu belirlemek için yapılan bir testtir. Alerjiler, bağışıklık sisteminin zararsız maddelere aşırı tepki vermesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Alerji testleri, cilt testleri, kan testleri ve yama testleri olmak üzere 3 ana gruba ayrılır:

Cilt testleri: Prick ve deri içi testi

Prick ve deri içi testi Kan testleri: Rast ve elisa testi

Rast ve elisa testi Yama testi

Alerji testinin nasıl yapıldığı ve ne kadar süreceği testin türüne göre değişiklik gösterir. Prick testinde alerjen damlalar cildinizin üzerine damlatılır ve ardından bir iğne ile hafifçe çizilir. Cildinizdeki reaksiyon 15-20 dakika içinde gözlemlenir. Deri içi testinde ise alerjenler cildinizin altına enjekte edilir. Cildinizdeki reaksiyon 15-20 dakika içinde gözlemlenir.

Kan testlerinde rast ve elisa testinde kandaki alerjiye neden olan antikorların seviyesi ölçülür. Yama testinde ise alerjen içeren yamalar cildinize yapıştırılır ve 48-72 saat sonra ciltte oluşan reaksiyon gözlemlenir. Alerji testi ne kadar sürer sorusuna şu yanıtı verebiliriz:

Cilt testleri: 15-30 dakika

15-30 dakika Kan testleri: Birkaç saat

Birkaç saat Yama testi: 48-72 saat

Alerji testi yapılırken acır mı?

Alerji testleri genellikle hafif bir rahatsızlık hissi yaratabilir, ancak acı verici olmamalıdır. Alerji testlerinde genellikle hafif rahatsızlık hissi dışında herhangi bir acı vermez. Ancak kişinin acıya veya rahatsızlığa karşı duyarlılığı farklı olabilir, bu nedenle bazı kişiler test sırasında daha fazla rahatsızlık hissedebilirler. Ayrıca testi yapan sağlık uzmanının deneyimi ve becerisi de testin rahatlıkla tamamlanmasına yardımcı olabilir. Test sırasında aşırı rahatsızlık hissediyorsanız, testi yapan sağlık uzmanına bildirmeniz önemlidir.

Alerji testi için hangi bölüme gidilir?

Alerji testi yaptırmak için alerji testi yapan hastanelere başvurmak, alerji ve immünoloji hastalıkları bölümüne gitmek gerekir. Bu bölümde uzmanlaşmış doktorlar alerji testlerini uygulayabilir ve sonuçlarınızı yorumlayabilir. Alerji testi nerede yapılır, hangi bölüm alerji testi yapar sorusuna şu yanıtı verebiliriz:

Göğüs hastalıkları

Çocuk hastalıkları

Deri hastalıkları ve zührevi hastalıklar

Kulak burun boğaz hastalıkları

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorunuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.





