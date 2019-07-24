Alerjik hastalıklarda da göz altı morlukları oluşabiliyor

İSTANBUL (AA) - Medicana Bahçelievler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Yaşar, "Göz altı morlukları, göz altındaki ciltteki kılcal damarların belirginleşmesi ile ortaya çıkan bir durumdur. Alerjik hastalıklarda da bu durum oluşabilmektedir. Göz altı morluklarının çocuklardaki en sık nedenlerinden birisi de alerjik konjonktivittir." ifadelerini kullandı.

Medicana Bahçelievler Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, alerjik konjonktivit göz hastalığıyla çok sık karşılaşılıyor. Bu hastalık göz kapaklarının içini ve gözün beyaz kısmını saran ve konjonktiva olarak isimlendirilen zarın alerjiye bağlı olarak gelişen bir iltihabı. Bu durum havada dolaşan alerjenlerin gözle teması sonrası meydana geliyor.

Tekrarlayıcı ve her iki gözü de etkileyen alerjik konjonktivit gözlerde kaşınma, kızarıklık ve sulanma şikayetleri ile kendini gösteriyor. Bunların yanında konjonktival ödem, sulu akıntı, yanma hissi ve ışık hassasiyeti ile birlikte alt ve üst göz kapaklarında şişme de gözükebiliyor.