Alerjisi olanlar için evde hijyen sağlamanın 10 yolu

1. Halılarla vedalaşma vakti



Kabul edelim, o pofuduk halılar toz akarlarının en sevdiği tatil köyü. Eğer alerjiniz varsa, mümkünse yerleri çıplak bırakmak veya kolay silinebilir, kısa tüylü antialerjik halılar tercih etmek nefesinizi bir anda açacaktır.

2. HEPA filtreli süpürge kullanın.

Sıradan süpürgeler tozu bir yerden alıp diğer tarafa üfleyebilir. Tozu hapseden ve dışarı sızdırmayan HEPA 13 veya 14 filtreli bir süpürge, alerjisi olan birinin evdeki en iyi dostu.

3. Nevresimleri yüksek ısıda yıkayın.



Yatak takımları, toz akarlarının en yoğun bulunduğu yerler. Nevresimlerinizi haftada en az bir kez, bakterileri ve akarları etkisiz hale getirecek yüksek sıcaklıklarda yıkamalısınız.

4. Pelüş Oyuncaklara elveda.



Sadece çocukların değil, yetişkinlerin de sevdiği o tatlı pelüş oyuncaklar tam bir toz mıknatısı. Eğer vazgeçemiyorsanız, onları bir gece buzlukta bekletip sonra düşük ısıda yıkayarak akarlardan arındırabilirsiniz. İlginç ama etkili!

5. Buharlı temizlik yöntemini benimseyin.

Kimyasal temizleyicilerin keskin kokusu bazen alerjiyi daha çok tetikler. Buharlı temizleyiciler hem deterjan kullanımını azaltır hem de yüksek ısı sayesinde mikrop ve alerjenleri kökünden kazır.

Küçük bir not: Temizlik yaparken maske takmayı ihmal etmeyin. Siz tozu kaldırdığınızda o tozların ilk durağı maalesef ciğerleriniz oluyor!

6. Hava temizleme cihazı edinin.



Dışarıdaki polenleri içeri almamak için pencereleri kapalı tutuyoruz ama içerideki hava da kirleniyor. Kaliteli bir hava temizleyici, odadaki havayı sürekli filtreleyerek polen, evcil hayvan tüyü ve tozları temizler.

7. Stor veya hafif perde kullanın.



Ağır kumaş perdeler tozu çok sever ve temizlemesi zordur. Toz tutmayan stor perdeler veya kolayca yıkanabilen ince tül perdeler alerji dostu bir ev için çok daha mantıklı.

8. Evcil dostlarımızın yüyleri için özel rutin!



Evde minik bir dostunuz varsa, onun dökülen tüyleri alerjinizi tetikliyor olabilir. Onu düzenli taramak ve kullandığı alanları sık sık nemli bezle silmek ortamdaki tüy yükünü azaltır.

9. Nem ve küf oluşumunu engelleyin.



Alerji sadece toz demek değil; küf mantarları da büyük düşman! Nemli kalan banyo köşeleri ve mutfak tezgah altlarını düzenli olarak kontrol edin ve her zaman kuru tutmaya özen gösterin.

10. Sade bir dekorasyon tarzı seçin.

Etrafta ne kadar çok biblo, kitap ve süs eşyası varsa o kadar çok toz birikir. "Az eşya, az toz, çok huzur" felsefesini benimseyerek temizlik süresini kısaltabilir ve alerjenleri evden uzak tutabilirsiniz.