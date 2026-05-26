Alerjisi olanlar için evde hijyen sağlamanın 10 yolu

Kabul edelim, o pofuduk halılar toz akarlarının en sevdiği tatil köyü. Eğer alerjiniz varsa, mümkünse yerleri çıplak bırakmak veya kolay silinebilir, kısa tüylü antialerjik halılar tercih etmek nefesinizi bir anda açacaktır.
Sıradan süpürgeler tozu bir yerden alıp diğer tarafa üfleyebilir. Tozu hapseden ve dışarı sızdırmayan HEPA 13 veya 14 filtreli bir süpürge, alerjisi olan birinin evdeki en iyi dostu.
Yatak takımları, toz akarlarının en yoğun bulunduğu yerler. Nevresimlerinizi haftada en az bir kez, bakterileri ve akarları etkisiz hale getirecek yüksek sıcaklıklarda yıkamalısınız.
Sadece çocukların değil, yetişkinlerin de sevdiği o tatlı pelüş oyuncaklar tam bir toz mıknatısı. Eğer vazgeçemiyorsanız, onları bir gece buzlukta bekletip sonra düşük ısıda yıkayarak akarlardan arındırabilirsiniz. İlginç ama etkili!
Kimyasal temizleyicilerin keskin kokusu bazen alerjiyi daha çok tetikler. Buharlı temizleyiciler hem deterjan kullanımını azaltır hem de yüksek ısı sayesinde mikrop ve alerjenleri kökünden kazır.
Küçük bir not: Temizlik yaparken maske takmayı ihmal etmeyin. Siz tozu kaldırdığınızda o tozların ilk durağı maalesef ciğerleriniz oluyor!
Dışarıdaki polenleri içeri almamak için pencereleri kapalı tutuyoruz ama içerideki hava da kirleniyor. Kaliteli bir hava temizleyici, odadaki havayı sürekli filtreleyerek polen, evcil hayvan tüyü ve tozları temizler.
Ağır kumaş perdeler tozu çok sever ve temizlemesi zordur. Toz tutmayan stor perdeler veya kolayca yıkanabilen ince tül perdeler alerji dostu bir ev için çok daha mantıklı.
Evde minik bir dostunuz varsa, onun dökülen tüyleri alerjinizi tetikliyor olabilir. Onu düzenli taramak ve kullandığı alanları sık sık nemli bezle silmek ortamdaki tüy yükünü azaltır.
Alerji sadece toz demek değil; küf mantarları da büyük düşman! Nemli kalan banyo köşeleri ve mutfak tezgah altlarını düzenli olarak kontrol edin ve her zaman kuru tutmaya özen gösterin.
Etrafta ne kadar çok biblo, kitap ve süs eşyası varsa o kadar çok toz birikir. "Az eşya, az toz, çok huzur" felsefesini benimseyerek temizlik süresini kısaltabilir ve alerjenleri evden uzak tutabilirsiniz.