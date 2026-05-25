Hazırsan mutfak tezgahındaki sırlar üzerinden senin mutfağının hangi kafe konseptine daha yakın olduğunu buluyoruz!

Senin mutfağın hangi ünlü kafenin konseptine daha yakın? 1/8 Sabahları mutfağa ilk girdiğinde ne yaparsın? Kahve makinesini çalıştırırım. Camı açıp ortamı havalandırırım. Bulaşık varsa onları toparlarım. Atıştıracak bir şey ararım. 2/8 Mutfağındaki en önemli eşya hangisi? Kahve makinesi Blender Renkli kupalar Bıçak seti 3/8 Mutfağının genel renk paleti hangisine daha yakın? Lacivert, koyu ahşap ve siyah genelde. Su yeşili, altın sarısı ve pastel pembe tonları. Kahverengi, turuncu ve sıcak toprak renkleri. Koyu gri, metalik renkler ve aralara serpilmiş canlı kırmızı detaylar. 4/8 Buzdolabının dış görünüşü nasıl peki? Üzerinde sadece gidilecek sergilerin listesi ve birkaç sanatsal magnet var. Son derece temiz, parlak ve üzerinde hiçbir şey yok. Aile yadigarı fotoğraflar ve dostlardan gelen bayram kartpostalları ile dolu. Konser biletleri, stickerlar ve sevdiğim grupların logoları her yeri kaplamış. 5/8 Bir tatlı seç bakalım! Brownie San Sebastian cheesecake Makaron Mozaik pasta 6/8 Mutfakta seni en çok ne sinirlendirir? Kahvenin kötü yapılması tabii ki! Dağınık tezgaha asla dayanamam. Havasız olmasına dayanamam. Dar ve sıkışık alan. 7/8 Mutfağında en çok hangi baharat bulunuyor? Karabiber Fesleğen Tarçın Pul biber 8/8 Mutfağında asla göremeyeceğimiz şey nedir? Hızlı tüketilen ve ruhu olmayan hazır paketli ürünler. Plastik saklama kapları ve kalitesiz tabaklar. Çok pahalı ama işlevsiz, sadece gösteriş amaçlı alınan eşyalar. Sessizlik ve kuralcı bir akşam yemeği düzeni.