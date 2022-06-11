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Alerjiye ve uyuza en etkili çözüm! Yoğun ilgi görüyor

11.06.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alerji ve uyuz özellikle yaz aylarında artış gösteriyor. Alerjinin ve uyuzun etkilerini azaltmak adına çeşitli yöntemler deneniyor. Ancak denenen bu yöntemlerin birçoğu işe yaramıyor. Alerji ve uyuzun kaşıntılarını azaltmak adına doğal ürünlerin büyük oranda etkisi bulunuyor.

Alerjiye ve uyuza en etkili çözüm! Yoğun ilgi görüyor

Yaz aylarında sıklıkla görülen alerji ve uyuz oldukça rahatsız edici durumlar yaratabiliyor. Sağlık sorunları için doğal ürünler kullanmayı tercih ediyorsanız alerji ve uyuz sorunlarına karşı kükürt ve ardınç sabununu kullanabilirsiniz. Artan uyuz ve alerjiler için aktarlarda satılan organik sabunlar büyük ilgi görüyor.

İÇERİSİNDE HİÇBİR KATKI MADDESİ YOK

A2

Uyuz ve alerji hastalarının artan taleplerine yetişilemiyor. Aktar İsmail Yılmaz, “Bu sabunlar doğal sabundur. El yapımı sabun. Bir tanesi ardınç sabunu diğeri de kükürt sabunu. Epeydir bir salgın olarak kişilerde şöyle bir şey oluşmaya başladı. Kaşıntı ve uyuza karşı. Sabah akşam bunla beraber bol bol yıkanıyorsunuz. Akşam yatmadan önce bunu bol suyla köpürtüyorsunuz. Sonra az bir şey durduktan sonra bol suyla duruluyorsunuz. Bunu sabah akşam günde 2 sefer tekrarlıyorsunuz. Uyuza ve alerjik şeylere iyi geliyor. Bunlar organik içinde hiçbir katkısı maddesi yok. Bir tanesi ardına ağırından diğeri de kükürtten yapılıyor. Bunlara baya ilgi var. Talep olduğu için daha çok getirttirdim. Tanesi 10 TL’den satılıyor” dedi.

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