HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ALES 2022 SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ALES/1 sınav sonucu sorgulama ekranı

ALES 2022 SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ALES/1 sınav sonucu sorgulama ekranı

28.04.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES sonuçları ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin sosyal medya hesabından son dakika açıklamasında bulunuldu. Bu gelişmenin ardından ALES/1 sınav sonucu ÖSYM AİS sorgulama ekranı ile ilgili araştırma yapılmaya başladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav (2022-ALES/1) sonuçlarına ilişkin detaylar haberimizde...

ALES 2022 SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ALES/1 sınav sonucu sorgulama ekranı

ALES sonuçları, belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 17 Nisan tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na ilişkin yapılan son dakika açıklamasının detayları ve 2022 ALES/1 sınav sonucu ÖSYM AİS sorgulama ekranı haberimizde...

ALES 2022 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ALES sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli ALES adaylarımız,

17 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-ALES/1 sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.

Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. "

ALES/1 sınav sonucu ÖSYM AİS sorgulama ekranı!

ALES/1 SINAV SONUCU ÖSYM AİS SORGULAMA EKRANI

ÖSYM'nin internet sitesinden yazılı açıklama yapıldı.

'2022-ALES/1 Sınavı Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı' balıklı yazıda şu ifadelere yer verildi:

"17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 28 Nisan 2022 tarihinde saat 11.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir. "

ALES/1 sınav sonucu ÖSYM AİS sorgulama ekranı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadınları falakaya yatırmıştı! Kargocuya istenen ceza belli olduKadınları falakaya yatırmıştı! Kargocuya istenen ceza belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Elektrikleri kendi elleriyle kesmişlerKılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Elektrikleri kendi elleriyle kesmişler
Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav ALES
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle mücadelede ‘müzik yasağı’ kaldı!

Koronavirüsle mücadelede ‘müzik yasağı’ kaldı!

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

Emekli maaşlarına yapılacak zamda rakamlar netleşti! En düşük aylığa 865 lira zam yolda…

Emekli maaşlarına yapılacak zamda rakamlar netleşti! En düşük aylığa 865 lira zam yolda…

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

"Müjdeler olsun" diyerek duyurdu! Geliyor...

"Müjdeler olsun" diyerek duyurdu! Geliyor...

Türkiye'de gerçekleşti! ABD ve Rusya arasında filmleri aratmayan takas

Türkiye'de gerçekleşti! ABD ve Rusya arasında filmleri aratmayan takas

İlginizi Çekebilir

“Sana bir sürprizim var” dedi! Gözlerini bağlayarak...

“Sana bir sürprizim var” dedi! Gözlerini bağlayarak...

Nefis yemek tarifleri ile Ramazan’ın 27. günü iftar menüsü

Nefis yemek tarifleri ile Ramazan’ın 27. günü iftar menüsü

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Kendisini soyan kadını hapse attırmıştı! Bomba açıklama

Kendisini soyan kadını hapse attırmıştı! Bomba açıklama

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.