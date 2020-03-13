ALES başvuru dönemi başladı ve başvuru kılavuzu yayımlandı!

ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’nın 2020’deki ilk için başvuru dönemi ÖSYM’nin duyurusu ile başladı. Kadro veya lisansüstü eğitim başvurusunda bulunacaklar ALES başvuru döneminde sınava başvuru yapıp sınav ücretini bankaya yatıracaklar.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES’e başvuru iki türlü yapuılmaktadır. ÖSYM’nin bünyesinde geçerli bir fooğrafı bulunanlar AİS üzerinden başvuru yapabilecekler. Bulunmayanlar ise bir ÖSYM başvuru merkezi aracılığıyla ile başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler. Geçerli fotoğrafın kriteri iseson50ayiçerisindeherhangibirbaşvurumerkezindençekilmişveÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf olmasıdır.

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ALES 2020/1 NE ZAMAN YAPILACAK, SINAV TARİHİ ERTELENECEK Mİ?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre ALES 3 Mayıs Pazar günü yapılacak ve sonuçlar 28 Mayıs’ta ilan edilecek. Ancak koronavirüs tehdidi nedeniyle sınavın ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Henüz ÖSYM’nin sınav takviminde ALES ile ilgili bir erteleme bulunmuyor.

2020/1 ALES BAŞVURU DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR

Yıl içindeki sınav sayısı üçe çıkartılan ALES’in 2020’daki ilk sınavı için başvuru dönemi 23 Mart Pazartesi günü 23.59’da bitecek.