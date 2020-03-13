HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. ALES başvuru dönemi başladı ve başvuru kılavuzu yayımlandı!

ALES başvuru dönemi başladı ve başvuru kılavuzu yayımlandı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 13.03.2020 12:28 | Son Güncelleme

2020 yılının ilk ALES’i için beklenen gün geldi ve başvurular alınmaya başlandı. ÖSYM’nin sitesinden yayımladığı duyuru ile adaylar AİS üzerinden başvuru yapmaya başladılar. İŞTE ALES başvurusu ‘nasıl yapılır’ detaylar, başvuru ücreti ve başvuru kılavuzu...

ALES başvuru dönemi başladı ve başvuru kılavuzu yayımlandı!

ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’nın 2020’deki ilk için başvuru dönemi ÖSYM’nin duyurusu ile başladı. Kadro veya lisansüstü eğitim başvurusunda bulunacaklar ALES başvuru döneminde sınava başvuru yapıp sınav ücretini bankaya yatıracaklar.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES’e başvuru iki türlü yapuılmaktadır. ÖSYM’nin bünyesinde geçerli bir fooğrafı bulunanlar AİS üzerinden başvuru yapabilecekler. Bulunmayanlar ise bir ÖSYM başvuru merkezi aracılığıyla ile başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler. Geçerli fotoğrafın kriteri iseson50ayiçerisindeherhangibirbaşvurumerkezindençekilmişveÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf olmasıdır.

AİS ÜZERİNDEN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ALES 2020/1 NE ZAMAN YAPILACAK, SINAV TARİHİ ERTELENECEK Mİ?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre ALES 3 Mayıs Pazar günü yapılacak ve sonuçlar 28 Mayıs’ta ilan edilecek. Ancak koronavirüs tehdidi nedeniyle sınavın ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Henüz ÖSYM’nin sınav takviminde ALES ile ilgili bir erteleme bulunmuyor.

2020/1 ALES BAŞVURU DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR

Yıl içindeki sınav sayısı üçe çıkartılan ALES’in 2020’daki ilk sınavı için başvuru dönemi 23 Mart Pazartesi günü 23.59’da bitecek.

ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Adayların başvurularının bir parçası olarak 130 TL sınav ücretini bankaya yatırmaları gerekmektedir.

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar sınav ücretini aşağıda listelelenen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuru da bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamalarıgerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILABİLECEĞİ BANKALAR

  • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
  • ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? Onu tanıyabildiniz mi?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okul tatili açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okul tatili açıklaması
Bilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyorBilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ALES başvuru başvuru kılavuzu AİS

En Çok Okunan Haberler

81 il valiliğine koronavirüs genelgesi!

81 il valiliğine koronavirüs genelgesi!

'Koronavirüs tatili' haberini duyan otogara koştu

'Koronavirüs tatili' haberini duyan otogara koştu

Koronavirüs satışı artırdı! 1 günde 6,5 ton kolonya sattı

Koronavirüs satışı artırdı! 1 günde 6,5 ton kolonya sattı

Jet Sosyete için flaş karar! Gülse Birsel duyurdu

Jet Sosyete için flaş karar! Gülse Birsel duyurdu

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Çin: Koronavirüsü Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir

Çin: Koronavirüsü Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

YÖK'ten üniversitelere 'koronavirüs' talimatı!

YÖK'ten üniversitelere 'koronavirüs' talimatı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Selçuk'tan okullara uyarı: Bir oyun yayılıyor

Bakan Selçuk'tan okullara uyarı: Bir oyun yayılıyor

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okullar tatil edildi! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okul tatili açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okul tatili açıklaması

ALES başvuru dönemi başlıyor! ALES başvuru kılavuzu çıktı mı?

ALES başvuru dönemi başlıyor

Okullar tatil edilecek mi? Koronavirüs nedeniyle ara tatil öne çekilirse 'telafi eğitim' verilecek

Ara tatil öne çekilirse 'telafi eğitim' verilecek

Okullar tatil olacak mı? MEB’den koronavirüs açıklaması

Okullar tatil olacak mı?

MEB'den son dakika koronavirüs kararı! Okullardaki tüm sosyal etkinlikler iptal edildi

Okullardaki tüm sosyal etkinlikler iptal edildi

Üniversiteler tatil mi? İşte Koronavirüs nedeniyle tatil edilen üniversiteler

Üniversiteler tatil mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.