ALES başvuru dönemi başladı ve başvuru kılavuzu yayımlandı!

ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’nın 2020’deki ilk için başvuru dönemi ÖSYM’nin duyurusu ile başladı. Kadro veya lisansüstü eğitim başvurusunda bulunacaklar ALES başvuru döneminde sınava başvuru yapıp sınav ücretini bankaya yatıracaklar.
ALES’e başvuru iki türlü yapuılmaktadır. ÖSYM’nin bünyesinde geçerli bir fooğrafı bulunanlar AİS üzerinden başvuru yapabilecekler. Bulunmayanlar ise bir ÖSYM başvuru merkezi aracılığıyla ile başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler. Geçerli fotoğrafın kriteri iseson50ayiçerisindeherhangibirbaşvurumerkezindençekilmişveÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf olmasıdır.
AİS ÜZERİNDEN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM’nin sınav takvimine göre ALES 3 Mayıs Pazar günü yapılacak ve sonuçlar 28 Mayıs’ta ilan edilecek. Ancak koronavirüs tehdidi nedeniyle sınavın ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Henüz ÖSYM’nin sınav takviminde ALES ile ilgili bir erteleme bulunmuyor.
Yıl içindeki sınav sayısı üçe çıkartılan ALES’in 2020’daki ilk sınavı için başvuru dönemi 23 Mart Pazartesi günü 23.59’da bitecek.
Adayların başvurularının bir parçası olarak 130 TL sınav ücretini bankaya yatırmaları gerekmektedir.
Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar sınav ücretini aşağıda listelelenen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.
Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuru da bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamalarıgerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.
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