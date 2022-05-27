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ALES başvuruları ne zaman başlayacak? ALES başvuruları başladı mı? 2022 ALES/2 ne zaman yapılacak?

27.05.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES başvuru ve tarihi, adayların gündemini oluşturuyor. Bu yıl yapılan ilk sınavın ardından gözler Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2022-ALES2 sınavının ne zaman olacağına çevrildi. Türkiye'nin 81 ilinden söz konusu sınava katılacak adaylar ALES başvuru ücretinin kılavuzda yer alan bankalara yatırarak işlemlerini ÖSYM'nin AİS ekranından tamamlayabilecekler. İşte ALES/2 sınav ve başvuru tarihi hakkındaki detaylar!

ALES başvuruları ne zaman başlayacak? ALES başvuruları başladı mı? 2022 ALES/2 ne zaman yapılacak?

ALES başvuruları başladı mı? sorusunun yanıtı sıkı bir şekilde takip ediliyor. Akademik kariyer yapmayı planlayan adayların katılacağı 2022 ALES başvuruları takvimi araştırılıyor. Yüksek lisans yapmak isteyenlerin katılım sağlayacağı ALES sınavının başvuruları haziran ayında başlayacak. Peki, ALES başvuruları ne zaman 2022? İşte, ALES sınavına dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022 ÖSYM sınav takvimine göre ALES başvuruları 24 Haziran – 4 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. ALES başvuru ücreti 185,00 TL olarak kılavuzda yer alan bankalara yatırılacak.

Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

ALES/2 NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı, 21 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

  • yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

  • ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

  • yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR NELERDİR?

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.

Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.
Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.
Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM ALES
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