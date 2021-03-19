ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES son başvuru tarih

ALES için adaylar 22 Mart tarihine kadar başvurularını https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C Kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını tamamlayacak. ALES başvuru ücreti ise 2021 yılı için 145 TL olarak belirlendi. ALES başvuru kılavuzunda sınav ücretinin yatırılacağı bankalar da açıklandı.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvuruları 22 Mart 2021 tarihine kadar https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak. ALES sınavına başvuru sırasında HES Kodu bilgisi de gerekli olduğundan, adayların HES Kodu almaları zorunlu olacak. 22 Mart tarihine kadar başvurusunu gerçekleştiremeyen adaylar için 1 Nisan 2021 tarihinde adayların geç başvuruları alınacak. 2 Mayıs 2021 tarihinde ise ALES sınavı gerçekleştirilecek. ALES sonuçları ise 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak. ALES sınavına başvuru ücreti 2021 senesi için 145 TL olarak belirlendi. Ücretler kılavuzda yazan banka şubelerinden veya ATM’den yatırılabilecek. Son başvuru ücreti ödeme tarihi ise, 23 Mart 2021. Geç başvurularda ise sınav ücreti aynı gün, %50 zamla ödenecek.