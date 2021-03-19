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ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES son başvuru tarih

19.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yayımladığı başvuru kılavuzuna göre ALES başvuruları 12 Mart tarihinde başladı. Başvuruların son tarihi ise 22 Mart olarak belirlendi. Başvuru süresinde başvurularını gerçekleştiremeyen adaylar için ise geç başvuru tarihi 1 Nisan 2021 olarak açıklandı. ALES sınavı ise, 2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES son başvuru tarih

ALES için adaylar 22 Mart tarihine kadar başvurularını https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C Kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını tamamlayacak. ALES başvuru ücreti ise 2021 yılı için 145 TL olarak belirlendi. ALES başvuru kılavuzunda sınav ücretinin yatırılacağı bankalar da açıklandı.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvuruları 22 Mart 2021 tarihine kadar https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak. ALES sınavına başvuru sırasında HES Kodu bilgisi de gerekli olduğundan, adayların HES Kodu almaları zorunlu olacak. 22 Mart tarihine kadar başvurusunu gerçekleştiremeyen adaylar için 1 Nisan 2021 tarihinde adayların geç başvuruları alınacak. 2 Mayıs 2021 tarihinde ise ALES sınavı gerçekleştirilecek. ALES sonuçları ise 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak. ALES sınavına başvuru ücreti 2021 senesi için 145 TL olarak belirlendi. Ücretler kılavuzda yazan banka şubelerinden veya ATM’den yatırılabilecek. Son başvuru ücreti ödeme tarihi ise, 23 Mart 2021. Geç başvurularda ise sınav ücreti aynı gün, %50 zamla ödenecek.

ösym giriş ekranı

ALES NEDİR?

ALES olarak kısaltılan sınavın adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavıdır. Adından da anlaşılacağı üzere lisansüstü öğrenim görmek isteyen yada akademik kariyer planlaması yapan kişilerin girdiği sınavdır. Yılda üç kez yapılan bu sınavda puan aralığı 50 ve 100 arasıdır. 07.09.2017 tarihli değişiklikle sınav sözel ve sayısal olarak 2 testten ve 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 2.5 saat, geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

ALES’in içeriği ve değerlendirme ölçütü olarak ÖSYM’nin ifadesi ile sözel testte, sözcükte, cümlede ve parçada anlam, cümle ve metni tamamlama, kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altında yer alan sorulardan oluşmaktadır. Burada adayların temel dil bilgisi becerilerinin yanı sıra daha çok sözel akıl yürütme becerilerini ölçmek amaçlanmaktadır. Sayısal testte ise temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma, tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içermektedir. Adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerileri ölçülür.


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ÖSYM ALES
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