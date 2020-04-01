ALES geç başvuru ne zaman? ALES 2020 geç başvuru tarihi ertelendi!

Akademik kadro veya lisansütü eğitim (Yüksek lisans, doktora, Tezsiz Yüksek Lisans) için ALES puanı şartı bulunuyor. 2020 yılının ilk ALES'i için başvuru dönemi sona ermişti ve normalde bugün yani 1 Nisan geç başvuru günüydü ama koronavirüs nedeniyle sınav 16 Ağustos'a ertelenince geç başvuru günü de ertelendi.

ALES 2020 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yeni sınav takvimine göre ALES girmeyi planlayanlar 1 Temmuz Çarşamba gece 23.59’a kadar ÖSYM’ye ALES başvuruları yapılabilecek. Ancak geç başvurunun normal başvurudan bazı farkları var. Peki Peki ALES geç başvurusu nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar ve nasıl yatırılır? İşte detaylar...

ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ALES’e başvuru iki türlü yapılmaktadır. ÖSYM’nin bünyesinde geçerli bir fotoğrafı bulunanlar AİS (https://ais.osym.gov.tr/) üzerinden başvuru yapabilecekler. Bulunmayanlar ise bir ÖSYM başvuru merkezi aracılığıyla ile başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler. Geçerli fotoğrafın kriteri ise son 50ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf olmasıdır.