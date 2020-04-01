HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. ALES geç başvuru ne zaman? ALES 2020 geç başvuru tarihi ertelendi!

ALES geç başvuru ne zaman? ALES 2020 geç başvuru tarihi ertelendi!

EĞİTİM HABERLERİ  | 01.04.2020 11:31 | Son Güncelleme

ALES'e girmeyi planlayanlar için son başvuru günü normalde bugündü! Ancak sınavın ertelenmesi ile ALES geç başvuru günü de ertelendi. Peki Normal başvuru dönemini kaçırdıysanız bugün geç başvuru günüyle son bir şansınız var. Peki ALES geç başvurusu nasıl yapılır ve başvuru ücreti nasıl yatırılır? İşte ALES geç başvuru rehberi...

ALES geç başvuru ne zaman? ALES 2020 geç başvuru tarihi ertelendi!

Akademik kadro veya lisansütü eğitim (Yüksek lisans, doktora, Tezsiz Yüksek Lisans) için ALES puanı şartı bulunuyor. 2020 yılının ilk ALES'i için başvuru dönemi sona ermişti ve normalde bugün yani 1 Nisan geç başvuru günüydü ama koronavirüs nedeniyle sınav 16 Ağustos'a ertelenince geç başvuru günü de ertelendi.

ALES 2020 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yeni sınav takvimine göre ALES girmeyi planlayanlar 1 Temmuz Çarşamba gece 23.59’a kadar ÖSYM’ye ALES başvuruları yapılabilecek. Ancak geç başvurunun normal başvurudan bazı farkları var. Peki Peki ALES geç başvurusu nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar ve nasıl yatırılır? İşte detaylar...

ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ALES’e başvuru iki türlü yapılmaktadır. ÖSYM’nin bünyesinde geçerli bir fotoğrafı bulunanlar AİS (https://ais.osym.gov.tr/) üzerinden başvuru yapabilecekler. Bulunmayanlar ise bir ÖSYM başvuru merkezi aracılığıyla ile başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler. Geçerli fotoğrafın kriteri ise son 50ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf olmasıdır.

ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylardan geç başvuru olduğu için sınav ücreti olarak 195 TL alınmnaktadır. Ayrıca normal başvurudan farklı olarak sınav ücreti bankalara yatırılamıyor. Sınav ücretinin ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmesi gerekiyor. Geç başvuru yapan adayların sınav ücretini saat 23.59’da yatırmaları şarttır yoksa başvuruları kabul edilmez.

ALES NASIL BİR SINAVDIR?

ınavda adaylara 50 sayısal 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru sorulacak ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadıKoronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
ALES geç başvuru günü yarın!ALES geç başvuru günü yarın!
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ALES geç başvuru

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

İlginizi Çekebilir

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Milli Eğitim Bakanı'ndan önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı'ndan önemli açıklamalar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

YKS hangi konuları kapsayacak?

YKS hangi konuları kapsayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okul öncesi eğitim kurumlarına aidat ödenecek mi? MEB'den açıklama geldi

MEB'den 'aidat' açıklaması

ALES geç başvuru günü ertelendi! ALES geç başvuru ne zaman?

ALES geç başvuru günü yarın!

LGS’de hangi konular belli oldu: İşte LGS'de çıkacak 8. sınıf müfredatı

İşte LGS'de çıkacak 8. sınıf müfredatı

Son dakika: LGS sorularının müfredat ve kazanımları yayımlandı

LGS ile ilgili flaş gelişme! Yayımlandı

12. sınıf müfredatı! YKS müfredatında 12. sınıftan hangi konular olacak?

YKS'de 12. sınıftan hangi konular olacak?

Öğretmen atamaları ne olacak? Bakan Selçuk'tan atama takvimiyle ilgili açıklama

Öğretmen atamalarıyla ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.