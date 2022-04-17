HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ALES PUAN HESAPLAMA! ALES sınavında yanlış doğruyu götürüyor mu? ALES sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

ALES PUAN HESAPLAMA! ALES sınavında yanlış doğruyu götürüyor mu? ALES sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

17.04.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES sınavı da dahil pek çok sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü sorusu ile adayların sorduğu sorular arasında yer alıyor. Akademik anlamda kariyer yapmak isteyen adayların katılım sağladığı ve sınav sonrası araştırdığı ALES puan hesaplama işlemi gündemi meşgul eden konular arasındadır. ALES'te 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? sorusu sınavı veya sonuçları açıklanmadan önce alacakları puana dair sağlama yapmak isteyen birçok kişinin sorguladığı konu oldu. İşte ALES puan hesaplama işlemine dair

ALES PUAN HESAPLAMA! ALES sınavında yanlış doğruyu götürüyor mu? ALES sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

ALES puan hesaplama işlemi, ALES'te 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu sorusu sınava giren birçok vatandaşın araştırdığı konu oldu. Sınavdan sonra sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan hesaplama işleminin nasıl yapılacağını merak eden adaylar, internetten araştırmalarına başladı. ALES 4 yanlış bir doğruyu götürğyor mu ve ALES Puan Hesaplama işlemi nasıl yapılacak? sorularının ayrıntılı cevaplarına haberimizden öğrenebilirsiniz...

ALES'TE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham
puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

Puan Türü Sayısal Testi Sözel Testi
ALES Sayısal Puanı 0,75 0,25
ALES Sözel Puanı 0,25 0,75
ALES Eşit Ağırlık Puanı 0,50 0,50

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Aydın kimdir?Mehmet Aydın kimdir?
'İttifak içinde ittifak' formülü masada, cumhurbaşkanı adayı...'İttifak içinde ittifak' formülü masada, cumhurbaşkanı adayı...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı önerdi: Kronik yorgunluk için...Cumhurbaşkanı Başdanışmanı önerdi: Kronik yorgunluk için...
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM ALES
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zuhal Topal vatandaşlıktan çıkarılan eşiyle Dubai'ye gitti!

Zuhal Topal vatandaşlıktan çıkarılan eşiyle Dubai'ye gitti!

Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk sözlerine tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk sözlerine tepki yağıyor!

Bir il 4 kadının yaptığını konuşuyor! Paraları saça saça gittiler

Bir il 4 kadının yaptığını konuşuyor! Paraları saça saça gittiler

Evlatlık edindi, hayatının şokunu geçirdi!

Evlatlık edindi, hayatının şokunu geçirdi!

Damacana suya gelen zamlardan sonra ona yöneldiler! Talep artıyor

Damacana suya gelen zamlardan sonra ona yöneldiler! Talep artıyor

İşte siyaset kulislerini karıştıracak 8 madde...

İşte siyaset kulislerini karıştıracak 8 madde...

İlginizi Çekebilir

Kendisini aldatan erkek arkadaşından öyle bir intikam aldı ki!

Kendisini aldatan erkek arkadaşından öyle bir intikam aldı ki!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yürek burkan önlem!Rus saldırılarından korunmak için...

Yürek burkan önlem!Rus saldırılarından korunmak için...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.