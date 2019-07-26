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Alev alan otomobilde yaralanan çocuk yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 19:08 | Son Güncelleme

İzmir'de, park halindeyken alev alan otomobilde uyuyan 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Çocuğunu yangından kurtarmak isteyen babanın kollarında yanık oluştu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde, park halindeyken alev alan otomobilde uyuyan 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hamzalı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan Sezer ve Fazilet Fidan çifti, Kavaklı mevkisindeki tarlalarına bamya toplamaya gitti. Tarlada çalışan çift, uykusu gelen çocukları Melih Fidan'ı (3) aracın arka koltuğuna yatırdı.

Bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle araçta yangın çıktı. Alevleri gören baba Sezer Fidan, otomobile koşup oğlunu çıkardı.

Melih Fidan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda 3. derece yanıklar oluşan küçük Melih, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kollarında yanıklar oluşan babanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Bergama Melih Fidan otomobil yangın

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