Alev Alev 23. yeni bölüm fragmanı yayında! Gömülü bir ceset bulunuyor!

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in heyecanla beklenen yeni bölümünün merakla beklenen fragmanları yayınlandı.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ALEV ALEV 23. BÖLÜM 1. FRAGMAN

ALEV ALEV 23. BÖLÜM 2. FRAGMAN

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU? ALEV ALEV 22. BÖLÜM ÖZET

İskender, Çiçek'i kurtarabilmek için Bülent'e saldırdı ve bunun sonucunda da Bülent hayatını kaybetti. Cemre ve dostlarının çabaları sonucu tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkan Çelebi ise gözaltına alındı.

Çelebi, içine düştüğü durumdan kendini kurtarabilmek için bir çıkış planı tasarlayarak tüm suçu ortağı Dursun Yaman'a atmak istedi ancak finalde büyük bir yenilgi aldı. Aynı anda hem tarihi eser kaçakçılığı hem de velayet davası olan Çelebi, mahkemede iki büyük darbe yedi.

Cemre, Çelebi'nin geçmişte şiddet uyguladığı Esin Ece'yi davada tanık olması için çağırdı ve bu tanıklık sayesinde Cemre, hem Çelebi'den boşandı hem de kızı Güneş'in velayetini kazandı. Diğer davada ise ortağı Dursun Yaman'ın her şeyi itiraf etmesi sonucu Çelebi için tüm çıkış yolları kapandı.

Mahkemeden tutuklama kararı çıkması üzerine Çelebi, cezaevine doğru yola çıkarken Cemre de kızıyla ve dostlarıyla beraber hayalini kurduğu yeni hayatına başladı.