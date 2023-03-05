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  4. Alev alev yandı! Beyoğlu’nda takside yangın... Şoför kendini araçtan dışarı zor attı

Alev alev yandı! Beyoğlu’nda takside yangın... Şoför kendini araçtan dışarı zor attı

05.03.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Tarlabaşı’nda ticari taksi alev alev yandı. Aracının yandığını fark eden şoför kendini araçtan dışarı zor attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan ticari taksiyi kısa sürede söndürdü. Yangında ölü ya da yaralı olmazken araçta büyük hasar oluştu. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Alev alev yandı! Beyoğlu’nda takside yangın... Şoför kendini araçtan dışarı zor attı

Yangın, iddiaya göre geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda henüz bilinmeyen bir sebeple ticari taksinin ön kısmında meydana geldi. Aracının yandığını fark eden şoför kendini araçtan dışarı zor attı.

ÖLÜ YA DA YARALI OLMADI

Araçta yangın büyürken etraftaki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan ticari taksiyi kısa sürede söndürdü. Yangında ölü ya da yaralı olmazken araçta büyük hasar oluştu.

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O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. (İHA)

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yangın İstanbul Beyoğlu taksi tarlabaşı

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