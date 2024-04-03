Aleviler ve Samandağlılar hakkındaki sözleri tepki çekti! Çiçeği burnunda belediye başkanından 'hesaplaşma' sözü

Hatay Büyükşehir Belediyesi seçimlerin en kilit noktalarındandı. Gökhan Zan'ın olaylı geçen adaylığının da dahil olduğu yarışın sonunda CHP'li Lütfü Savaş belediyeyi kıl payı farkla AK Partili rakibi Mehmet Öntürk'e kaptırdı. Hatay'ın ilçelerinde de sürpriz sonuçlar vardı.

SAMANDAĞ'I TİP KAZANDI

Samandağ Belediyesi'ni Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) adayı Emrah Karaçay yüzde 47'yle kazandı. Bu sonuca Hassa Belediyesi'ni %43,53 ile kazanan AK Partili Selahattin Çolak tepki tepki çeken sözlerle isyan ederken "Hesaplaşacağız" dedi.

"İÇİMİZDEKİ SAMANDAĞLILARA YAZIKLAR OLSUN"

Sosyal medyada eleştiri oklarını üzerine çeken konuşmasında Çolak şunları söyledi:

"Şimdi ilçe belediyesini aldık. Sevinmek bizim de sizin de hakkınız. Fakat büyükşehir gitti geldi, gitti geldi. Samandağ, Arsuz, Defne, onlar blok gidiyor. Bizim içimizde de var Samandağlılar, onlara da yazıklar olsun.

"SAMANDAĞ'IN ALEVİ'Sİ AFEDERSİN BLOK GİDİYOR"

Küçük küçük hesaplar peşinde koşanlar sözde milliyetçi muhafazakar güya. Biz milliyetçi muhafazakar insanlar olarak Samandağ'ın Alevi'si afedersin blok gidiyor, neredeyse yüzde 100.

'HESAPLAŞMA' SÖZÜ VERDİ

Sadece kendi çıkar ve menfaatini düşünenler, sanmayın ki sizin hakkınızı, hukukunuzu koruyorlar. Bazı küçük hesap peşinde koşanlarla da yarın bir gün hesaplaşacağız."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





