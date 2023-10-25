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  4. Alevler bir anda yükseldi! Seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Alevler bir anda yükseldi! Seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı

25.10.2023 20:56 | Son Güncelleme:
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Antalya’da bir faciadan dönüldü! Seyir halindeki bir yolcu otobüsü motor bölümünden çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Araçtaki 14 yolcu ise kısa sürede tahliye edilerek kurtarıldı.

Alevler bir anda yükseldi! Seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Yangın, saat 19.00 sıralarında Antalya-Burdur karayolu Çubukbeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak’a gitmek için Antalya’dan hareket eden 35 PK 872 plakalı Anadolu turizme ait yolcu otobüsünün, Çubukbeli mevkiine geldiğinde motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

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Alevleri fark eden otobüs şoförü aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye edip 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yol kenarında bekleyen yolcular başka bir otobüse bindirilerek yollarına devam etti.

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İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken yolcu otobüsü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya yolcu otobüsü facia

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