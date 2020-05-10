Aleyhine tanıklık ettiği için oğlunu öldürmüştü! Yeni gelişme dehşete düşürdü

Olay, önceki gün Çivril-Dinar yolu Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Ünal Y. boşanma aşamasında olduğu eşi Selma Y.’yi bıçakladı. Kadın olaydan yaralı olarak kurtulurken, tutuklanan Ünal Y., girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye edildi. Önceki gün oğlu Şahin Y.’nin çalıştığı kum ocağına gelen Ünal Y., oğlunu konuşma bahanesiyle dışarıya çıkarttı.

Oğlu ile tartışarak iş yeri yakınındaki bir bahçeye kadar giden baba burada başına bir el ateş ederek oğlunu öldürdü. Yol kenarına yığılan Şahin Y.’yi gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler şahsın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından Şahin Y.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

BABANIN CESEDİNİ ÇİFTÇİLER BULDU

Olayın ardından kaçan Ünal Y.’yi yakalamak için başlatılan devam ederken, cinayetin işlendiği yerin yaklaşık 1 kilometre yakınındaki tarlada çalışmaya giden çiftçiler arazide hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu görünce polise haber verdi.