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Aleyhine tanıklık ettiği için oğlunu öldürmüştü! Yeni gelişme dehşete düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 22:41 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çivril ilçesinde boşanma davasında kendi aleyhine tanıklık yaptığı için 21 yaşındaki oğlunu öldüren babanın intihar ettiği ortaya çıktı. Babanın cesedi oğlunu katlettiği yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında kafasına tek el ateş edilmiş halde çiftçiler tarafından bulundu.

Aleyhine tanıklık ettiği için oğlunu öldürmüştü! Yeni gelişme dehşete düşürdü

Olay, önceki gün Çivril-Dinar yolu Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Ünal Y. boşanma aşamasında olduğu eşi Selma Y.’yi bıçakladı. Kadın olaydan yaralı olarak kurtulurken, tutuklanan Ünal Y., girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye edildi. Önceki gün oğlu Şahin Y.’nin çalıştığı kum ocağına gelen Ünal Y., oğlunu konuşma bahanesiyle dışarıya çıkarttı.

Oğlu ile tartışarak iş yeri yakınındaki bir bahçeye kadar giden baba burada başına bir el ateş ederek oğlunu öldürdü. Yol kenarına yığılan Şahin Y.’yi gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler şahsın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından Şahin Y.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

BABANIN CESEDİNİ ÇİFTÇİLER BULDU

Olayın ardından kaçan Ünal Y.’yi yakalamak için başlatılan devam ederken, cinayetin işlendiği yerin yaklaşık 1 kilometre yakınındaki tarlada çalışmaya giden çiftçiler arazide hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu görünce polise haber verdi.

SİLAHLA İNTİHAR ETMİŞ

Olay yerine gelen polis şahsın öldüğünü belirlerken, incelemelerde şahsın önceki gün oğlunu öldüren Ünal Y., olduğu tespit edildi. Şahsın kafasına tek el ateş ederek kendisini öldürdüğü belirtilirken, cesedin ise ilk yapılan belirlemelerde 2 günlük olduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ünal Y.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (İHA)

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