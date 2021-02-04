Aleyna Çakır'ın ölümü: Doku ve sperm örneklerinin Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi

Ankara'da geçen yıl evinde ölü bulunan ve Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'de tespit edilen doku ve sperm örneğinin, ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan ve daha sonra uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi.

DHA'ya konuşan Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım, ''Bundan sonra yapılması gereken iddianamenin hazırlanması. İddianameyi hazırlarken alınan raporlar çok değerli. Artık Ümitcan Uygun'un verdiği ifadelerin gerçeklikle bağdaşmadığını gördük" dedi.

Yıldırım, Ümitcan Uygun'un ifadelerinde, olay günü Sema Esen ile neredeyse hiç görüşmediğini, kendisinin eve dahi girmediğini, cinsel birliktelik yaşamadığını öne sürdüğünü hatırlattı.

"Savcılığın artık 'cinsel saldırı', 'kasten öldürme' gibi dosya kapsamındaki ilgili suçlardan iddianame düzenlemesini bekliyoruz" diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda soruşturma aşamasındayız ama Ümitcan Uygun'un tutuklu dahi olsa az önce saydığım suçlardan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmesi gerekir. Savcılığın Ümitcan Uygun hakkında dava açmasını bekliyoruz."