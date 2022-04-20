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  4. Aleyna Çakmak'tan 171 gün sonra acı haber! Bu sabah hayatını kaybetti

Aleyna Çakmak'tan 171 gün sonra acı haber! Bu sabah hayatını kaybetti

20.04.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da geçen yıl Ekim ayında meydana gelen trafik kazasında 7 araç birbirine girmiş, biri ağır 10 kişi yaralanmıştı. Korkunç kazada yola savrulanlar ve araçta sıkışanlar olmuştu. Zincirleme trafik kazasında yaralanan Aleyna Çakmak 171 günlük yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti.

Aleyna Çakmak'tan 171 gün sonra acı haber! Bu sabah hayatını kaybetti

Bursa'da geçen yıl ekim ayında 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazada yaralanan Aleyna Çakmak (23), tedavi gördüğü hastanede 171 gün sonra yaşamını yitirdi.

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171 GÜN SONRA ACI HABER

Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi Esentepe Köprülü Kavşağı girişinde geçen yıl 31 Ekim tarihinde 7 araç birbirine girdi. Kazada 10 kişi yaralandı. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 171 gündür tedavisi süren Aleyna Çakmak, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

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Cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Aleyna Çakmak'ın, yarın memleketi Artvin'de defnedileceği bildirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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