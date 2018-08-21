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Aleyna'nın babasından ağlatan istek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 15:33 | Son Güncelleme

Antalya'da 5 gün önce trafik kazasında ağır yaralanan Aleyna Hatun Budanır'ın (17), 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Baba Şahimerdan Budanır'ın, "Kızımla bayramın birinci günü vedalaşayım, sonra organları alınsın" talebi üzerine makineye bağlı yaşatılan Budanır'ın organları, bu sabah alındı. Budanır, 6 hastaya can, 2 hastaya ışık olacak.

Aleyna'nın babasından ağlatan istek

Kaza, 16 Ağustos günü saat 08.00 sıralarında Burdur- Antalya Karayolu üzerinde meydana geldi. Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır, okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı çamaşırhaneden çıkarak servis aracına bindi. Antalya yönünde seyreden servis aracının şoförü, iddiaya göre yan yola girmeden Budanır'ı ana yol üzerinde indirdi. Yolun karşısına geçmek isteyen Budanır'a, H.K. yönetimindeki 07 FC 645 plakalı otomobil çarptı. Vücudunda birçok kırık bulunan ve iç organlarında hasar oluşan Aleyna Hatun Budanır, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

'KIZIMLA BAYRAMLAŞAYIM, SONRA ORGANLARINI ALIN'

Yoğun bakım ünitesinde 5 gündür yaşam mücadelesi veren Budanır'ın, 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi koordinatörleri Nilgün Bilal ve Ali Tugay, organların bağışlanması için baba Şahimerdan Budanır ile görüştü. Kızının organlarının bağışlanmasına onay veren Budanır, nakil koordinatlarından bir istekte bulundu. Budanır'ın "Kızımla bayramın birinci günü vedalaşayım, sonra organları alınsın" talebi üzerine Aleyna Hatun Budanır, 2 gün makineye bağlı yaşatıldı. Budanır'ın bu sabah kızıyla vedalaşmasının ardından Aleyna Hatun Budanır'ın kalbi, böbrekleri, karaciğeri, akciğeri, pankreası ile 2 korneası, organları, organ bekleyen başka hastalara nakledilmek üzere operasyonla alındı.

'EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR'

Acılı baba Şahimerdan Budanır, kızının yaşarken de organlarını bağışlamak istediğini belirterek, "Biz de beyin ölümü gerçekleşince tüm organlarını bağışladık" dedi. Kızının hayattan koparıldığını söyleyen Budanır, "Aleyna'yı hayattan koparan, ölümüne neden olan sürücülerin cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Kazanın hemen ardından oluşturulan tutanakta kızının suçlu bulunarak yanlış yerde yolcu indiren sürücü ile kızına çarparak ağır yaralanmasına neden olan sürücünün tali kusurlu bulunmasına isyan eden Şahimerdan Budanır, "Yan yolda bulunan yolcu indirme cebine girmeyip anayol üzerinde yolcu indiren ve karşıya geçerken aşırı hızla gelip kızımın beyin ölümüne neden olan sürücünün en ağır cezayı almalarını istiyorum. Kızımın kanı yerde kalmasın" diye konuştu.

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Antalya aleyna hatun budanır şahimerdan budanır

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ALLAH SABIR VERSİN AİLESİNE..
Içim yandı :/
aptal oğlu aptal yolun ortasinda yolcumu indirilir. hadi indirdin diğer aptal biraz yavaş gelsene.
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