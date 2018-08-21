Aleyna'nın babasından ağlatan istek

Yoğun bakım ünitesinde 5 gündür yaşam mücadelesi veren Budanır'ın, 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi koordinatörleri Nilgün Bilal ve Ali Tugay, organların bağışlanması için baba Şahimerdan Budanır ile görüştü. Kızının organlarının bağışlanmasına onay veren Budanır, nakil koordinatlarından bir istekte bulundu. Budanır'ın "Kızımla bayramın birinci günü vedalaşayım, sonra organları alınsın" talebi üzerine Aleyna Hatun Budanır, 2 gün makineye bağlı yaşatıldı. Budanır'ın bu sabah kızıyla vedalaşmasının ardından Aleyna Hatun Budanır'ın kalbi, böbrekleri, karaciğeri, akciğeri, pankreası ile 2 korneası, organları, organ bekleyen başka hastalara nakledilmek üzere operasyonla alındı.

'EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR'

Acılı baba Şahimerdan Budanır, kızının yaşarken de organlarını bağışlamak istediğini belirterek, "Biz de beyin ölümü gerçekleşince tüm organlarını bağışladık" dedi. Kızının hayattan koparıldığını söyleyen Budanır, "Aleyna'yı hayattan koparan, ölümüne neden olan sürücülerin cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Kazanın hemen ardından oluşturulan tutanakta kızının suçlu bulunarak yanlış yerde yolcu indiren sürücü ile kızına çarparak ağır yaralanmasına neden olan sürücünün tali kusurlu bulunmasına isyan eden Şahimerdan Budanır, "Yan yolda bulunan yolcu indirme cebine girmeyip anayol üzerinde yolcu indiren ve karşıya geçerken aşırı hızla gelip kızımın beyin ölümüne neden olan sürücünün en ağır cezayı almalarını istiyorum. Kızımın kanı yerde kalmasın" diye konuştu.

