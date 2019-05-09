"Alg patlaması"ndan dolayı denizin rengi değişti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, deniz yüzeyinin kahverengiye dönüşmesinin ardından başlatılan incelemede değişimin alg patlamasından kaynakladığı belirlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa kıyılarında özellikle son yıllarda sıklıkla yaşanan alg patlaması diğer bir adla "Kızıl Akın" (Red-Tide) Mudanya kıyılarında yine yaşandı.

Vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine Büyükşehir Belediyesi Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, renk değişiminin alg patlamasından kaynakladığı belirlendi.

Alg patlaması olayı yöresel ve mevsimsel olup, genellikle az derin sahil sularında, iç deniz, körfezler, göller ve nehir ağzına yakın yerlerde yoğun olarak görülüyor.

Sucul ekosistemlerde bir veya birkaç alg (fitoplankton) türünün popülasyonlarının artmasına bağlı olarak sudaki oksijen seviyesinin azalması nedeniyle ölmeleri sonucu su yüzeyi kırmızı veya kahverengi bir renge bürünüyor.

