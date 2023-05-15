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Ali Babacan'dan çok konuşulacak Fatih Terim örneği! '2.5 da kapanır, 12.5 da'

15.05.2023 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı üyesi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı yayınla gündem oldu. Babacan'ın Fatih Terim örneği çok konuşuldu. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun arasındaki oy farkına göndermede bulunan Babacan, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Terim'in bir sözüne atıfta bulunarak "2.5 da kapanır, 12.5 da" ifadelerini kullandı.

Ali Babacan'dan çok konuşulacak Fatih Terim örneği! '2.5 da kapanır, 12.5 da'

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 oyla, yüzde 44,89 oy alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde seçimi tamamladı. 13. Cumhurbaşkanı, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turun sonunda belli olacak.

Millet İttifakı üyesi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Babacan'ın Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki puan farkına Fatih Terim örneği vermesi sosyal medyada gündem oldu.

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'FATİH TERİM'İN MEŞHUR BİR LAFI VARDIR...'

Ali Babacan verdiği örnekte şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Terim'in meşhur bir lafı vardır; takımı 8 puan gerideyken, '8 de kapanır, 18 de kapanır' demişti ve takımı o sezon şampiyon yapmıştı. Ben de diyorum ki 2.5 da kapanır, 12.5 da. 2 hafta gecikse de bahar gelecek."

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Ali Babacan

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