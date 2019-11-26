Ali Babacan: Ülkenin karanlık bir tünele girdiğini hissettik

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, AKP'den istifa nedenlerini anlatırken, "Sadece ilkelerde değil değerlerde de sapma meydana geldi. Türkiye'de her alanda sorunlar büyüdü. Ülkenin karanlık bir tünele girdiğini hissettik" dedi.

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor.

AKP'den neden istifa ettiği sorusuna Babacan, "Kararlarda keyfilik olmaması lazım. Sadece ilkelerde değil değerlerde de sapma meydana geldi. Türkiye'de her alanda sorunlar büyüdü. Ülkenin karanlık bir tünele girdiğini hissettik" yanıtını verdi.

"Sorunları çözmek için de yeni bir iddiayla ortaya çıkmak gerekti. Bir süre biz mevcut düzene zarar veririz korkusuyla bunun vebalinden korktuk. Ama zamanla hiçbir şey yapmazsak bunun vebali daha ağır olacak hissiyatı daha ağır bastı" diye devam etti.

Altaylı'nın 'Eğer yanlışlar varsa o da bakandı' eleştirileri var" ifadelerine,

"Parti içi özeleştiri mekanizmaları çalıştırılamayabiliyor. Siyasi partiler yasasında parti içi demokrasiyi işletecek mekanizmaları mecbur hale getirmeli" yanıtını verdi.