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Ali Bey hangi romanın kahramanıdır?

27.06.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26 – 27 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. İkinci oturumu bugün tamamlanan YKS sınavında Alan Yeterliliği Testi (AYT) bugün 10:15’de başladı. 13:15’de sona eren sınavdan sonra ise öğrenciler, sınavdaki bir soru ile ilgili olarak araştırma yapmaya başladı. Sınavda sorulan “Ali Bey” karakteri hangi romanın kahramanıdır?

Ali Bey hangi romanın kahramanıdır?

ÖSYM tarafından üniversitelerin ön lisans ya da lisans bölümlerine yerleşmek isteyen binlerce öğrenci bugün YKS’nin ikinci oturumu olan AYT’yi tamamladı. 13:15’de biten sınavın ardından, adaylar sınavda sorulan bir sorunun cevabı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki Ali Bey karakteri hangi romanın kahramanıdır.

ALİ BEY KARAKTERİ HANGİ ROMANIN KAHRAMANIDIR?

AYT sınavında sorulan Ali Bey karakterinin hangi romanın kahramanı olduğu sorusu merak edildi. Ali Bey, Namık Kemal’in yazdığı İntibah isimli romanın kahramanıdır.

İNTİBAH ROMANI KONUSU

İntibah ya da diğer adıyla Sergüzeşt-i Ali Bey, Namık Kemal'in, ilk kez 1876'da yayımlanan bir romanıdır. Romanda iyi yetişmiş Ali Bey'in, uygunsuz bir kadın olan Mahpeyker'e aşık olması ve bu aşkın Ali Bey'e maddi ve manevi olarak yıkım şeklinde sonuçlanması anlatılır.

intibah

Romanın ilk 10 sayfasında İstanbul'un güzide semtlerinden biri olan Çamlıca detaylı olarak tasvir edilir. Birçok edebiyat eleştirmenine göre romanın bu kısımlarında Fransız romanlarının etkisi bariz bir şekilde görülür. Romanın giriş kısmından sonra sırasıyla Ali Bey ve annesi Fatma Hanım tanıtılır.

Ali Bey arkadaşları aracılığıyla Mahpeyker adında bir kadınla tanışır. Hem annesinin hem de yakın çevresinin uyarılarına rağmen Ali Bey'in Mahpeyker'e olan ilgisi her geçen gün biraz daha artar. Bir süre sonra gizlice sevgilisini takip eden Ali Bey, Mahpeyker'in kendisini Abdullah Efendi ile aldattığını öğrenir.

namık kemal

Bunun üzerine çift bir süre görüşmez. Bu zaman zarfında Ali Bey ile cariyesi Dilaşup yakınlaşır. Buna engel olmak isteyen Mahpeyker, Dilaşup'a iftira atar. Ali Bey cariyesini önce döver sonra esir pazarında satar.

Romanın düğüm bölümünde ise Ali Bey'in ceketini giyen Dilaşup bıçaklanarak öldürülür. Cariyesinin intikamını almak isteyen Ali Bey, Mahpeyker'i öldürür.


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ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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