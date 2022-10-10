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  4. Ali Ekber Akgün suikastının faili 'peruklu tetikçi' silahıyla yakalandı! Dikkat çeken ABD detayı

Ali Ekber Akgün suikastının faili 'peruklu tetikçi' silahıyla yakalandı! Dikkat çeken ABD detayı

10.10.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sarıyer'de meydana gelen Ali Ekber Akgün suikastının faili Nacip G., başında peruk ve üzerinde silahıyla yakalandı. Nacip G.'nin üzerinde bulunan silahın ABD menşeli olduğu öğrenildi. İstanbul güven timleri şubesi ekiplerinin, son 1 ayda 30'u aşkın ABD menşeli silahlardan yakaladığı öğrenildi.

Ali Ekber Akgün suikastının faili 'peruklu tetikçi' silahıyla yakalandı! Dikkat çeken ABD detayı

Hollanda- Panama- İstinye üçgeninde uluslararası uyuşturucu baronlarının hesaplaşmasında 15 kişi öldü. Son suikast ise Sarıyer İstinye’de meydana geldi. Ali Ekber Akgün, İstinye'de, 24 Aralık 2014 tarihinde trafik ışıklarında durduğu sırada lüks otomobilinin içinde öldürüldü.

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CNN Türk'ün haberine göre uyuşturucu hesaplaşması sonucu işlenen cinayetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Suikastın faili Nacip G., başında peruk ve üzerinde Amerikan menşeli silahıyla yakalandı.

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BEYAZIT’TA GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

İstanbul Emniyeti’ne bağlı güven timleri Beyazıt’ta şüphelenilerek durdurduğu Nacip G.’nin yapılan üst aranmasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

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Ancak daha sonra elinde taşıdığı poşet incelendiğinde XD SPRINGFIELD ARMORY U.S.A markalı ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Nacip G. Gözaltına alındı.

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İstanbul güven timleri şubesi ekiplerinin, son 1 ayda 30'u aşkın ABD menşeli silahlardan yakaladığı öğrenildi.

İşte son 1 ayda yakalanan ABD menşeili silahlardan bazıları;

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu suikast silah peruk tetikçi
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