Ali Ekber Ertürk'ün yaşamını yitirdiği ve Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Avşarcık köyünde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. Peki Ali Ekber Ertürk kimdir? Gazeteci Ali Ekber Ertürk neden öldü? Kaç yaşında hayatını kaybetti, evli mi? Başarılı gazetecinin hayatı, biyografisi, kariyeri ve ölüm nedenine dair bilgiler haberimizde...

ALİ EKBER ERTÜRK KİMDİR?

Ali Ekber Ertürk siyaset muhabirliğinde uzmanlaşmıştı. Yaklaşık 7 senedir Türkiye'nin çok satan gazetelerinden birinde Ankara Muhabirleri olarak çalışıyordu.

Ali Ekber Ertürk ana akım medyanın önemli gazetelerinde görev almıştı.

Başarılı gazeteci Ali Ekber Ertürk kaleme aldığı haberlerden dolayı birçok kez ödül almıştır.

“Güneşin Evlatları” ve “Tehlikeli Bir Muhabirin Anıları” adında kendi yazdığı iki adet kitabı da var.

ALİ EKBER ERTÜRK NEDEN ÖLDÜ?

Ali Ekber Ertürk uzun süredir kolon kanseri ile mücadele ediyordu.

Ali Ekber Ertürk kansere yenik düştü.

ALİ EKBER ERTÜRK KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Ali Ekber Ertürk 54 yaşında hayata gözlerini yumdu. Başarılı gazeteci, Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Avşarcık köyünde toprağa verilecek.

ALİ EKBER ERTÜRK EVLİ Mİ?

Ali Ekber Ertürk Hanife Ertürk ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin Aren ve Hezal adını verdikleri iki çocukları vardır.



