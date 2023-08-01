Ali Mahir Başarır'dan ‘yeni parti’ sorusuna çok konuşulacak yanıt: ‘Tabanımız kızsa da yine CHP'ye oy verir’

Ali Mahir Başarır’ın sözleri tartışma yarattı. Geçtiğimiz gün Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı'nda ağaç kıyımına yönelik başlayan direnişe destek vermek amacıyla bölgeye giden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kendisine tepki gösteren bir yurttaşa parmak sallayarak "Bana bağırma" demişti.

Olayın ardından çok sayıda tepki alan Başarır, Halk TV'de Buket Güler'in sunduğu 'Gündem Özel' programına konuk oldu. Burada gündemdeki konulara değinen Başarır, çok konuşulacak bir ifadede bulundu.

Başarır, “Bizim tabanımız küsse de kızsa da gelir yine CHP'ye oy verir" ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİ SORUSUNA VERDİĞİ CEVAP TEPKİ ÇEKTİ

Gazeteci Barış Terkoğlu, canılı yayında Başarır'a “CHP’de gördüğümüz liderlik değişimlerinin sonunda hep trajik bir şey var, partiden yeni bir parti çıkması. Mustafa Sarıgül örneği var, Muharrem İnce var, DSP var. Baktığınız bu gidişatta böyle bir ihtimal görüyor musunuz?” sorusunu yöneltti.

Başarır ise yeni parti kurulması ile ilgili bu soruya şu yanıtı verdi:

"Parti kurulması pek de başarılı sonuçlar vermemiş DSP dışında. DSP’de de sayın Bülent Ecevit vardı. 99 seçimlerinde de baraj altı kaldık aslında bir örnek vereyim. Tabiki büyük bir üzüntü yarattı Deniz Bey istifa etti ama toplumda şöyle bir rahatlık vardı 1999’da partimizin Genel Başkanı bir sol partinin lideri Bülent Ecevit birinci oldu ve Başbakan oldu. Toplumda evet biz kaybettik ama parti bir sol parti. Zaten bize oy veren seçmenin de büyük bir kısmı DSP’ye oy vermiş.

Şimdi bugün 21 yıl, 5 yıl da ülkeyi yönetirlerse 26 yıl olacak AKP kazandı. Bu kadar tramvatik bir üzüntü, özür dilememizin sebebi de bu zaten. İnsanlar gerçekten bunu çok kabullenemedi ve üzüldü. DSP dışında bu başarı yok, sayın Sarıgül’ün hareketinde yok, Muharrem İnce’nin hareketinde yok. Bu anlamda CHP güçlü bir parti. Tabanın, benim ailem için de bu geçerli, ne olursa olsun CHP’ye kızsa da tepki verse de gider oyunu verir. Böyle bir tabanı var CHP’nin. Yeni bir parti kurmak çözüm değil. Asla benim de kabul edebileceğim bir şey değil."

