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  4. Ali Rıza Y kimdir, kaç yaşında ve ne yaptı? Tutuklandı mı? Öğrenciyi dövmesi olayı tepki çekti!

Ali Rıza Y kimdir, kaç yaşında ve ne yaptı? Tutuklandı mı? Öğrenciyi dövmesi olayı tepki çekti!

23.12.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu okulundaki Ali Rıza Y. adındaki öğretmenin bir öğrenciyi koridorda hem tokat hem de yumruk atarak dövmesi infial yarattı. Twitter’da da ‘’Ali Rıza Y. tutuklansın’ etiketiyle binlerce tweet atıldı.

Aksaray’da bir ortaokulda matematik öğretmenliği yapan Ali Rıza Y., koridora çıkardığı öğrencisi T.K.’yi adeta evire çevire dövdü. Hızını alamayan Ali Rıza Y.’nin öğrenciyi dövdüğü anlarda karşı sınıftan bir kadın öğretmen, olayı görüp önce kapıyı açtı, sonra da ilk etapta müdahale etmeyerek kapıyı kapattı. Ancak yan sınıftaki diğer bir kadın öğretmen, olayı görerek, çocuğu Ali Rıza Y.’nin elinden kurtardı. Daha sonra karşı sınıftaki kadın öğretmen de de olaya dâhil olarak, şiddetin önüne geçti.

ALİ RIZA Y KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NE YAPTI?

Ali Rıza Y. adındaki matematik öğretmeni, 14 Aralık 2021’de Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde yer alan Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yi sınıftan çıkararak, koridorda tokat ve yumruk atarak dövdü, boğazını sıktı.

Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak dayak yiyen öğrenciyi, meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı.

Ali Rıza Y kimdir, kaç yaşında ve ne yaptı? Öğrenciyi dövmesi olayı tepki çekti!

ÖĞRENCİYİ ALT KATA İNDİRİP TEKME TOKAT DÖVDÜ

Sonrasında diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Yaşanan olayın ardından T.K., durumu babası Duran K.'ya anlattı. Duran K. da oğlunu önce hastaneye götürüp sağlık kontrolünden geçirdi, ardından da Cumhuriyet savcılığına giderek öğretmen Ali Rıza Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ali Rıza Y kimdir, kaç yaşında ve ne yaptı? Öğrenciyi dövmesi olayı tepki çekti!

"BU NASIL BİR ÖĞRETMEN”

Oğlunun aldığı darbeler sonucu 10 gün iş göremezlik raporu aldığını belirten Duran K., ''Başka bir öğrenci, öğretmen Ali Rıza Y.'ye gidip, 'T.K. size küfretti' demiş. O da oğlumu sınıftan çıkarıp tekme tokat dövmüş. Hastaneden 10 gün darp raporu aldık ve savcılığa öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu nasıl bir öğretmen. Bu yaştaki bir çocuğu öldüresiye dövmesi aile olarak bizleri derinden yaraladı" diye konuştu.

Ali Rıza Y kimdir, kaç yaşında ve ne yaptı? Öğrenciyi dövmesi olayı tepki çekti!

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenin açığa alındığını belirterek, ''İlimiz Ortaköy İlçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda görev yapan öğretmen Ali Rıza Y.'nin öğrencimizi darp ettiği olay ile ilgili Valiliğimizce öğretmen derslerden el çektirilmiş olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise 14 Aralık'taki olayla ilgili bilgi alınır alınmaz öğretmenin okulla ilişiğinin kesildiği belirtildi.

Konu ile ilgili idari soruşturma yapmak üzere İl Milli Eğitim Müfettişlerinin görevlendirildiği vurgulanan açıklamada, konunun adli makamlarca da soruşturulduğu bilgisine yer verildi.

ÖĞRETMEN ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen Ali Rıza Y.'nin öğrencisine uyguladığı şiddetin ardından gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını duyurdu.

Öğretmen Ali Rıza Y.'nin 1 gün gözaltında tutulduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

''14/12/2021 tarihinde Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatıldığı, şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, bir gün gözaltı tedbirleri uygulanan şüpheli hakkında sevk üzerine Ortaköy Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Soruşturma süreci Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir.'' (DHA)

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