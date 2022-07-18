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Aliağa'da sökülecek asbestli gemi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Korkutan iddia sonrası Bakan Kurum'dan açıklama

18.07.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Aliağa'da içinde 600 ton asbest barındırdığı iddia edilen uçak gemisinin sökülecek olması sosyal medyada olay yarattı. Uzmanların söküm işleminin mevzuata uygun yapılmazsa tüm Türkiye'yi zehirleyebilir uyarısı dikkat çekerken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi. Bakan Kurum "Ters bir durum olursa geri göndereceğiz" şeklinde konuştu. Konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den de bir açıklama geldi.

Aliağa'da sökülecek asbestli gemi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Korkutan iddia sonrası Bakan Kurum'dan açıklama

Asbestli uçak gemisinin sökümünün İzmir Aliağa'da yapılacak olması sosyal medyada gündem yarattı. Kısa sürede 100 binin üzerinde tweet atılan konuyla ilgili uzmanların uyarıları dikkat çekerken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den peş peşe açıklama geldi.

GEMİNİN SÖKÜMÜ ALİAĞA'DA YAPILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Brezilya donanmasına ait NAe São Paulo adlı savaş gemisinin Aliağa'da sökümüne izin verilmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

BAKANLIK "BİR MAHSURU YOK" DEDİ

Bakanlık 20 Mayıs 2021'de TBMM'de verilen bir soru önergesine verdiği cevapta, Aliağa'da son beş yılda 714 geminin söküldüğünü ve bunun sonucunda yaklaşık 250 tonu asbest olmak üzere, 74 bin 325 ton tehlikeli atığın bertaraf edildiğini açıkladı. Söküm için gelecek olan geminin ise yaklaşık olarak 600 asbest barındırdığı ileri sürülüyor. Yalnızca bu gemide, Aliağa'da son 5 yılda sökülen 741 gemiden yüzde 140 daha fazla asbest bulunuyor.

"TÜM TÜRKİYE ZEHİRLENEBİLİR" UYARISI

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan uzmanlar, gemideki asbetin yaklaşık 600 ton olduğunu belirterek, sökümün mevzuata uygun yapılmadığı takdirde tüm Türkiye'yi etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

BAKAN KURUM: TERS BİR DURUM OLURSA GERİ GÖNDERECEĞİZ

Büyük yankı uyandıran konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Gelen gemide söylendiği gibi 900 ton değil, 9 ton asbest var. Gemilerin bu tür işlemleri uluslararası kurallara bağlıdır. Yani siz öyle kafanıza göre alamazsınız. Gemi Türkiye'ye gelmeden önce uluslararası kontrolden geçiyor. Ve sonuç uygun çıktı. Gemi uzun süre beklediği için iddialar üzerine biz uluslararası uzmanlara ayrıca incelettik. Basel Sözleşmesi'ne göre riskli bir durum tespit edilmedi. Böyle bir geminin sökümünü dünyada yalnız iki ülke yapabiliyor. Hindistan ve Türkiye'de Aliağa... Karar uluslararası hukuka göre alındı. AB Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğü kapsamında uygun bulunarak tüm yükümlülükleri yerine getirdi. Gemi Türk karasularına girdiğinde ayrıca biz de kontrol edeceğiz. Ters bir durum olursa geri göndereceğiz" şeklinde konuştu.

100 BİNİN ÜZERİNDE TWEET ATILDI

Büyük tartışma yaratan olay sosyal medyanın da gündeminde... Konuyla ilgili kısa sürede 100 binin üzerinde tweet atıldı.

BAŞKAN TUNÇ SOYER: HUKUKİ MÜCADELEYİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın üzerinde 600 ton asbest bulunan Brezilya gemisine Aliağa'da sökümü için şartlı izin verdiğini öğrendim. Kararın iptali için gereken hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizden kimse kuşkusu duymasın" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Aliağa
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