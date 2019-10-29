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Aliağa’da narkotik operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 10:20 | Son Güncelleme

İzmir’de, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğünce Yeni Foça’da uyuşturucu madde satıldığına dair elde edilen bilgi üzerine operasyon düzenlendi.Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Yeni Foça bölgesinde uyuşturucu madde satıldığına dair elde edilen duyumlar neticesinde Yeni Foça’da bir adreste yapılan aramada; 500 gram esrar, 101 adet satışa hazır halde fişek tabir edilen esrarlı sigara, 65 adet ekstasy hap, 28 adet lilikay tabir edilen hap, bir adet silah ve silaha ait mermiler, suçtan elde edilen gelir olarak bir miktar para ele geçirdi.Adreste A.Y.

Aliağa’da narkotik operasyonu

İzmir’de, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğünce Yeni Foça’da uyuşturucu madde satıldığına dair elde edilen bilgi üzerine operasyon düzenlendi.
Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Yeni Foça bölgesinde uyuşturucu madde satıldığına dair elde edilen duyumlar neticesinde Yeni Foça’da bir adreste yapılan aramada; 500 gram esrar, 101 adet satışa hazır halde fişek tabir edilen esrarlı sigara, 65 adet ekstasy hap, 28 adet lilikay tabir edilen hap, bir adet silah ve silaha ait mermiler, suçtan elde edilen gelir olarak bir miktar para ele geçirdi.
Adreste A.Y. (22) hakkında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (17) ile E.A. (20), T.E. (20), İ.B.D. (19), M.Ç.(22), E.A. (19) ve Ö.Ç. (19) isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şüphelilerden E.A. ve Ö.Ç. isimli şahıslar ifadeleri sonucunda haklarında işlem yapılarak tutuksuz yargılanmak üzere emniyet birimlerinden serbest bırakılırken diğer şüpheliler haklarında hazırlanan tahkikat evrakı ile adliyeye intikal ettirildi. 4 şahıs hakkında yurt dışı yasağı konuldu ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. A.Y., T.E. ve E.A. isimli şahıslar ise tutuklandı.
Konu ile ilgili olarak emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, toplumun ve özellikle gençlerin uyuşturucu maddelere karşı korunması amacıyla sadece polisiye tedbirler ile değil, vatandaşların da bu tür olaylara karşı duyarsız kalmayarak olaylara yönelik her türlü ihbarı ve duyumlarını emniyet birimlerine ulaştırmalarının önem arz ettiği belirtildi. Ayrıca, toplumun kanayan yarası haline gelmeden uyuşturucuya karşı topyekün bir mücadelenin yapılması gerektiği ifade edildi.

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