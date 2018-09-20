Alibaba'nın kurucusu 1 milyon kişiyi istihdam sözünü geri aldı

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının, ABD'de 1 milyon kişiyi istihdam edeceği yönündeki taahhüdünü ortadan kaldırdığını söyledi.
Şinhua'nın haberine göre, Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, iki yıl önce bir araya geldiği ABD Başkanı Donald Trump’a verdiği, ABD’de 1 milyon kişiyi istihdam sözünü geri aldı.
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının, sözünü tutabilmesini imkansız kıldığını kaydeden Jack Ma, "ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasını öngörememiştim. Şimdiki durum, o zamanki koşulları yok etti." ifadesini kullandı.
Jack Ma ayrıca, ticaret savaşının 20 yıl sürebileceğini belirterek, insanlara buna göre hazırlık yapmaları uyarısında bulundu.
Çin’in en zengin adamı olan Jack Ma, iki hafta önce yönetim kurulu başkanlığı görevinden ayrıldığını, görevine Alibaba icra kurulu üyesi olarak devam edeceğini açıklamıştı.
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