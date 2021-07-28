HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alibeyköy Barajı'na dökülen dere siyaha büründü! Önceden çocuklar yüzüyordu, şimdi zehir saçıyor

Alibeyköy Barajı'na dökülen dere siyaha büründü! Önceden çocuklar yüzüyordu, şimdi zehir saçıyor

28.07.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nden başlayıp Alibeyköy Barajına kadar uzanan dere, çevreye yaydığı kötü koku ve rengi ile vatandaşları tedirgin ediyor. İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı'na dökülen derenin rengi özellikle kurban bayramı sonrası siyaha büründü. Mahalle sakinleri, ''Eskiden bu derede çocuklar yüzerdi, balıklar vardı. Şimdi ise zehir saçıyor'' diyerek isyan etti.

Alibeyköy Barajı'na dökülen dere siyaha büründü! Önceden çocuklar yüzüyordu, şimdi zehir saçıyor

Yıllar önce içinde çocukların yüzdüğü, çok sayıda balık türünün de içinde yaşadığı dere, şimdilerde mahalle sakinlerini adeta canından bezdirmiş durumda. Her geçen gün daha da kötüye giden dereye, bölgedeki büyükbaş hayvan besicilerinin attığı hayvan atıkları da eklenince mahalle sakinleri duruma isyan etti. Derenin geçtiği güzergahta oturan vatandaşlar, çevreye yayılan kötü koku nedeniyle evlerinin pencerelerini açamadıklarını söylüyor.

Screenshot_9

''EVİN ÖNÜNDE BİR BARDAK ÇAY İÇEMİYORUZ''

Derenin eskiden çok güzel olduğunu söyleyen mahalle sakini Sultan Murat Taşdemir: "Önceden biz burada balık tutuyorduk. Biz burada akşamları oturamıyoruz. Çok kez İSKİ'yi aradık ama çözüm üreten yok. Ailemizle evimizin önünde oturup bir bardak çay içemiyoruz. Kokudan durulmuyor. Kurban bayramında da burada hayvan besleyenler tüm kurban atıklarını dereye attılar. Biz mahalle halkı olarak çok rahatsızız. Bu su Alibeyköy Barajına akıyor. Bütün İstanbul bu pis suyu içiyor diyebiliriz" dedi. Derenin ıslah edilmesi ve temizlenmesi gerektiğini söyleyen mahalle sakinleri, sorunlarını yetkililere defalarca kez söylediklerini de ifade ettiler.

Screenshot_10

Konya'da endişelendiren görüntü! Sular çekildi, balıklar öldüKonya'da endişelendiren görüntü! Sular çekildi, balıklar öldü

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Hastalığını öğrenen şaşkına döndü! İngiltere'de bulamadığı şifayı Türkiye'de bulduHastalığını öğrenen şaşkına döndü! İngiltere'de bulamadığı şifayı Türkiye'de buldu
Teslim olduğu bugün ortaya çıktı! "Fetullah Gülen şizofrendir"Teslim olduğu bugün ortaya çıktı! "Fetullah Gülen şizofrendir"
Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı

Nihat Özdemir'den seyirci müjdesi!

Nihat Özdemir'den seyirci müjdesi!

Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı: 100 bin lira teklif ettiler

Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı: 100 bin lira teklif ettiler

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Hepsi unutulmuştu! Satışa çıkarıldı

Hepsi unutulmuştu! Satışa çıkarıldı

Bakan Koca, "Son dakika" diyerek açıkladı

Bakan Koca, "Son dakika" diyerek açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.