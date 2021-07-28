Alibeyköy Barajı'na dökülen dere siyaha büründü! Önceden çocuklar yüzüyordu, şimdi zehir saçıyor

Yıllar önce içinde çocukların yüzdüğü, çok sayıda balık türünün de içinde yaşadığı dere, şimdilerde mahalle sakinlerini adeta canından bezdirmiş durumda. Her geçen gün daha da kötüye giden dereye, bölgedeki büyükbaş hayvan besicilerinin attığı hayvan atıkları da eklenince mahalle sakinleri duruma isyan etti. Derenin geçtiği güzergahta oturan vatandaşlar, çevreye yayılan kötü koku nedeniyle evlerinin pencerelerini açamadıklarını söylüyor.

''EVİN ÖNÜNDE BİR BARDAK ÇAY İÇEMİYORUZ''

Derenin eskiden çok güzel olduğunu söyleyen mahalle sakini Sultan Murat Taşdemir: "Önceden biz burada balık tutuyorduk. Biz burada akşamları oturamıyoruz. Çok kez İSKİ'yi aradık ama çözüm üreten yok. Ailemizle evimizin önünde oturup bir bardak çay içemiyoruz. Kokudan durulmuyor. Kurban bayramında da burada hayvan besleyenler tüm kurban atıklarını dereye attılar. Biz mahalle halkı olarak çok rahatsızız. Bu su Alibeyköy Barajına akıyor. Bütün İstanbul bu pis suyu içiyor diyebiliriz" dedi. Derenin ıslah edilmesi ve temizlenmesi gerektiğini söyleyen mahalle sakinleri, sorunlarını yetkililere defalarca kez söylediklerini de ifade ettiler.

(DHA)

