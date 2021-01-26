Alıcı kılığına giren jandarmadan, tarihi eser operasyonu

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Helenistik döneme ait tarihi eseri satmak isteyen şüpheli, alıcı kılığına giren jandarma ekibi tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde Helenistik döneme ait sunağın satılacağı yönünde istihbarat alan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli H.Y, sunağı 100 bin TL’ye satmak isterken alıcı kılığına giren jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. H.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, tarihi sunak ise Kastamonu Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

